۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری به شهادت رسید

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: فرمانده نیروی دریایی سپاه بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری بیانیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا

مرد خدا مجاهد، فی سبیل الله و قهرمان بزرگ دفاع مقدس سوم، پس از حدود نیم قرن جهاد خستگی ناپذیر مهمان سید و سالار شهیدان شد.

دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، که به دنبال ضربات سنگین که منجر به نابودی تاسیسات و زیرساخت های مهم دشمن و سقوط جنگنده آمریکایی شد، در حین ساماندهی و تقویت نیروها و تقویت سپر دفاعی جزایر و سواحل مورد اصابت دشمنان متجاوز قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات به لقا الله پیوست.

ملت ما با این شهادت ها خو گرفته اند و می‌داند جبهه ای که با رفتن برجسته ترین اسطوره های تاریخ بشر و بزرگترین رهبران الهی چون خمینی و خامنه ای ذره ای متوقف نشد، بلکه با قدرت بیشتر راه را ادامه داد با شهادت سرداران میدان هم مقتدرانه راه خود را ادامه خواهد داد؛ همانگونه که رزمندگان نیروی دریایی سپاه در این روزها در غیاب این فرمانده رشید در موقعیت فرماندهی با ضربات کوبنده و استمرار مدیریت قاطع و صحنه تنگه هرمز این واقعیت را نشان دادند. نیرویی که در هم شکستن عملیات ابرقدرت ها در اسکورت نفتکش ها با ابتدایی ترین سلاح ها و نابودی چند ناو جنگی آمریکایی را در دفاع مقدس هشت ساله در کارنامه دارد و مردم ما خاطره عزتمندانه اسارت گرفتن تفنگداران آمریکایی و انگلیسی و غنیمت گرفتن شناورهای دشمن را از آنان دارند، هر رزمنده اش یک تنگسیری ست و روزها و ماه های پیش رو خواهیم دید چه شگفتی هایی را رقم خواهند زد.

شهادت این سرباز شجاع و غیور وطن که حماسه های رئیس علی دلواری را در یادها زنده کرد را به فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله خامنه ای و همه ملت شریف ایران و رزمندگان غیور نیروهای دریایی سپاه و ارتش تبریک و تسلیت عرض می کنیم و با همه ملت ایران که این روزها و شبها در حال خلق بزرگترین حماسه های تاریخ هستند میثاق می بندیم که تا نابودی کامل دشمن با آزادی قدس شریف از پای ننشینیم.

مراسم وداع و تشییع این شهید بزرگوار متعاقبا اعلام می گردد.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدالعنتشون کنه ونابودشون کنه ،خدانابودشون کنه
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      انتقام خون پاکش رو می گیریم ان شاالله
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدا رحمتشون کنه
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      فرماندهان ونیرو های نظامی باید بیشتر از این مراقب خودشان باشنتد وکشور هم باید بیشتر از این مراقب فرماندهان باشه
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خداوند نابودشون کنه خداوند نابودشون کنه وکاری کنه که به اهدافشون نرسند ،خداوند پشیمانشون کنه ،
    • اورامان IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      مرد جنگ، مرد غیرت،، دشمنان حتما به این اصل پی بردن، که با شهید شدن این بزرگمردان،، ذره این از توان و ایمان ملت ایران کم نخواهد شد زنده باد ایران اسلامی🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خداوند رحمت کند سرداران شهید عزیز مان را . چرا ما بزرگان منحوس اسرائیل را به درک واصل نمی کنیم؟ تا دل ما خنک شود و ارامش بگیرد
    • احمد IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدا رحمتش کنه ولی دیگه بسه نباید اجازه داد نخبگان بیشتری شهید بشن
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ای خدا چه خبر بدی ،روحشون شاد سردار بزرگ شجاع دلاور . مطمئنن همه خیلی عصبانین که چرا مراقبت نمیشه از مقامات نخبه ها سردارها و فرمانده هامون چرا؟؟؟ا ین کثیف نتانیاهو چرا باید براحتی ترور کنه.؟؟ خیلی غلط کرده .چرا مانتانیاهو مقامات کثیف خونخوار اسراییل که واقعا مرگ نابودی فقط برای اوناست رو به درک واصل نمی کنیم ؟؟؟؟
      • هیشکی IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
        بجای حرف زدن باید عمل کرد،سایت جان فدا دات کام،همین الان ثبت نام کن برای اعزام و گرفتن انتقال خون سردار
    • آرش IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      سردار از خطه دلیران و تنگستان و از تیره دلسوخته های باغیرت جنوب بود خدایش بیامرزد امید دارم انتقام خون شهدا و ملت ما از این مدعیان حقوق بشر و کلیه خزعبلات بی ارزش بین الملی که تحت لوایح صهیونیسم قرار دارد گرفته شود.
    • Arash IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
    • محمدجواد IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدا رحمتش کنه انشالله 🇮🇷😭
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      باید مراقبت کنن شما که میدونید اسراییل درپی تررور هست پس چرا آسان میگیرید. کار جاسوس هاس که مکانهارو به دشمنان لو میدن اونا هم ترور میکنن .پدرشو درآرین قبل از اقدام اعدامشون کنید .روحشون شاد انتقام میگیریم. وراهشون قوی تر ادامه داره . این‌نتانیاهو کثیف باید کشته بشه.بخدا قسم که این ابر جانی کشته نشه اصلا نمیشه که نمیشه
      • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
    • مرتضی ترکمانی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      سردار دریابان علیرضا تنگسیری از فرماندهان والای نظام مقدس واز یادگاران فرماندهان شهید هشت سال دفاع مقدس بود که دلاوریهای او در تاریخ باشکوه ایران اسلامی ثبت وبی شک در بارگاه الهی ماجور است، ردای شهادت براین دلیر مرد مبارک باد،که پاداش سالها مجاهدت او بود روحش شاد، نام ویادش جاویدان وراهش مستدام باد
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدا به همه ی ملت ایران به خاطر پرپر شدن این گلهای درخت انقلاب صبر بده واقعا سخته حرف زدن . خدا رحمت کنه این مردان خدا را البته درخت انقلاب ما از این گل ها زیاد داره راهش پر رهرو ومقامش در جمع مقربان درگاه الهی. به حرمت خون شهدا پوزه ی جنایتکاران رابه خاک بکشید مابا دشمن خون خوار سازش نمی کنیم
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      شهادت مبارکشون باشه. به کوری چشم اندک خائنین داخلی و خارجی، این شهادتها نه تنها ما رو ناامید نمی کنه بلکه باعث می شه در وظیفه خود مصمم تر بشیم و به هیچ وجه خیابان رو رها نکنیم.
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدالعنتشون کنه ،خدا انتقام خون این افراد رو بگیره ،خدا کاری کنه که به اهدافشون نرسند
    • عباس جهاندیده IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خداوکیلی دلم بدجور بدرد اومده اما لیاقت همچنین دلاور مردی جز شهادت نمی‌تواند باشد شهادتت مبارک امپراتور دریا
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      چرا به این راحتی می گذارید مردان بزرگ ایران زمین را به شهادت برسانند حیف این سرمایه های بزرگ کشور ما هست از آنها خیلی مراقبت کنید همه ما به آنها نیاز داریم مرگ و لعنت بر اسراییل وامریکای کافر جنایتکار
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      شهیدان زنده اند الله اکبر نظام مقدس جمهوری اسلامی با خون پاک شهیدان مقام تراز هروز خواهد شد و قرنها به جهان علم ومعرفی الهی صادر خواهد کرد ظهور نزدیک هست و همه شهدای اسلام از صدر تا کنون زنده اند ودر پیشگاه حق تعالی روزی می خورند
    • نوید IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ضربه بزرگی بود بعد از زدن رهبری ولی در نهایت ما پیروز میشیم
    • بهمن امامی فر IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      چند نفر از عالی ترین فرماندهان را باید از دست بدهیم تا به خود بیائیم. گرچه افتخاری بالاتر از شهادت نیست، لیکن از دست دادن فرماندهان عالی، ضربه بسیار سنگینی برای کشور است. علت کجاست؟! چه نقطه ضعفی داریم که دشمن به راحتی آنها را یافته و به شهادت می رساند؟! آیا هیچ راهبردی برای حفاظت از فرماندهان در برابر دشمن نداریم؟!!

