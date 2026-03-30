دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری بیانیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا

مرد خدا مجاهد، فی سبیل الله و قهرمان بزرگ دفاع مقدس سوم، پس از حدود نیم قرن جهاد خستگی ناپذیر مهمان سید و سالار شهیدان شد.

دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، که به دنبال ضربات سنگین که منجر به نابودی تاسیسات و زیرساخت های مهم دشمن و سقوط جنگنده آمریکایی شد، در حین ساماندهی و تقویت نیروها و تقویت سپر دفاعی جزایر و سواحل مورد اصابت دشمنان متجاوز قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات به لقا الله پیوست.

ملت ما با این شهادت ها خو گرفته اند و می‌داند جبهه ای که با رفتن برجسته ترین اسطوره های تاریخ بشر و بزرگترین رهبران الهی چون خمینی و خامنه ای ذره ای متوقف نشد، بلکه با قدرت بیشتر راه را ادامه داد با شهادت سرداران میدان هم مقتدرانه راه خود را ادامه خواهد داد؛ همانگونه که رزمندگان نیروی دریایی سپاه در این روزها در غیاب این فرمانده رشید در موقعیت فرماندهی با ضربات کوبنده و استمرار مدیریت قاطع و صحنه تنگه هرمز این واقعیت را نشان دادند. نیرویی که در هم شکستن عملیات ابرقدرت ها در اسکورت نفتکش ها با ابتدایی ترین سلاح ها و نابودی چند ناو جنگی آمریکایی را در دفاع مقدس هشت ساله در کارنامه دارد و مردم ما خاطره عزتمندانه اسارت گرفتن تفنگداران آمریکایی و انگلیسی و غنیمت گرفتن شناورهای دشمن را از آنان دارند، هر رزمنده اش یک تنگسیری ست و روزها و ماه های پیش رو خواهیم دید چه شگفتی هایی را رقم خواهند زد.

شهادت این سرباز شجاع و غیور وطن که حماسه های رئیس علی دلواری را در یادها زنده کرد را به فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله خامنه ای و همه ملت شریف ایران و رزمندگان غیور نیروهای دریایی سپاه و ارتش تبریک و تسلیت عرض می کنیم و با همه ملت ایران که این روزها و شبها در حال خلق بزرگترین حماسه های تاریخ هستند میثاق می بندیم که تا نابودی کامل دشمن با آزادی قدس شریف از پای ننشینیم.

مراسم وداع و تشییع این شهید بزرگوار متعاقبا اعلام می گردد.