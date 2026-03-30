به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کریمی زنجانی؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان، ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکایی صهیونی به خاک ایران اشاره کرد: جنگ در هر شرایطی محکوم است بهویژه زمانی که با ادعاهای نادرست و شعارهای فریبنده همراه باشد. چنین اقداماتی نهتنها به صلح و امنیت کمکی نمیکند بلکه موجب بیاعتمادی بیشتر در سطح جهانی میشود.
او در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت کتابفروشان در شرایط جنگی بیان کرد: جامعه کتابفروشان کشور در این ایام نشان داد که پای فرهنگ ایستاده است و حتی در شرایط سخت نیز چراغ کتابفروشیها را خاموش نکردهاند. این پایداری و تعهد فرهنگی، شایسته قدردانی است.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان افزود: برخلاف تصور برخی، فعالیتهای فرهنگی در کشور متوقف نشده و حتی در شهرهای مختلف، همکاران ما با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه دادهاند. این مسئله نشان میدهد که فرهنگ در ایران ریشهدارتر از آن است که با چنین حوادثی دچار وقفه شود.
کریمی با اشاره به زیرساختهای توزیع کتاب در کشور اضافه کرد: امروز به واسطه گسترش شبکه کتابفروشیها و همچنین فعالیت فروشگاههای آنلاین و خدماترسانی شرکت پست، دسترسی به کتاب در سراسر کشور فراهم است و هر فردی در هر نقطهای از ایران میتواند به کتاب مورد نیاز خود دست پیدا کند. نکته قابل توجه این است که در همین ایام، بنا بر گفتوگوهایی که با همکاران در شهرهای مختلف داشتیم، گرایش مردم به کتاب نهتنها کاهش نیافته بلکه در مواردی افزایش نیز داشته است که این خود نشانهای از پویایی فرهنگی جامعه است.
وی درباره تاثیر حملات متجاوزانه دشمن به خاک کشورمان بر جایگاه فرهنگی ایران در جهان گفت: تاریخ نشان داده است که فرهنگ ایران در مواجهه با بحرانها و تهاجمات نهتنها تضعیف نشده بلکه با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه داده است. بر همین اساس، معتقدم در شرایط فعلی نیز فرهنگ و تمدن ایرانی همچنان پایدار خواهد ماند و به حیات خود ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: این تحولات میتواند موجب شناخت بیشتر جهانیان از فرهنگ و تمدن ایران شود؛ چرا که در چنین شرایطی، توجه افکار عمومی جهان به یک کشور افزایش مییابد و این فرصت میتواند به معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی ایران منجر شود.
ابراهیم کریمی زنجانی در پایان گفت: امیدوارم جامعه فرهنگی و بهویژه فعالان حوزه کتاب، همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه دهند و در این شرایط نیز نقش موثر خود را در حفظ و تقویت فرهنگ ایفا کنند.
