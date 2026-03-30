معرفی هشت تکواندوکار اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۳۱ اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه در مغولستان برگزار خواهد شد. بر همین اساس آخرین مرحله از رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا امروز یکشنبه نهم فروردین ماه به میزبانی هیات تکواندو استان مازندران در سالن شهید رسول حسینی شهر ساری برگزار شد.

این مسابقات با نظارت مستقیم دکتر مهدی نوایی سرپرست فدراسیون، غلامحسن ذوالقدری سرپرست سازمان تیم های ملی ، حجت حسین پور مشاور ارشد فدراسیون و اعضای کادر فنی،‌با قضاوت داوران بین المللی برگزار شد.

در پایان این مسابقات یاسین ولی زاده، ابوالفضل زندی ، مهدی حاج موسایی، امیرعباس رهنما،رادین زینالی،امیررضا صادقیان ،محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی به ترکیب اصلی تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راه یافتند. به همراه نفرات فوق مهدی رزمیان و علی نجفی هم در ارو باقی ماندند.

همچنین مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری که در این مسابقات حضور نداشتند برای حضور در مسابقات گرندپری در اردوی آماده سازی تیم ملی حضور خواهند داشت.

علی تاجیک، مهرداد یوسفی ، وحید ناصری، خیرالله قلی زاده ( فیزیوتراپ) و رسول کسرایی( روانپزشک) کادر فنی تیم ملی را تشکیل می دهند.