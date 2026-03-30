آئین تشییع پیکر ۲ شهید گرانقدر در شاهرود؛ مردم سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی تشییع شهدای مدافع وطن امیرحسین بختیاری و ابوالفضل حاجمحمدی صبح دوشنبه با حضور پرشور مردم قدرشناس شاهرود از معراج الشهدای کانون بسیج شاهرود برگزار شد.
اقشار مختلف مردم در این مراسم معنوی با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بار دیگر جنایات دشمن مستکبر علیه مردم غیور کشورمان را محکوم کردند.
جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده های معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان در این آیین باشکوه حضور داشتند.
شهیدان امیرحسین بختیاری و ابوالفضل حاجمحمدی از سربازان پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که در روز ششم فروردین ماه در تهران به دست متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی به شهادت رسیدند.
آیین تشییع این دو شهید گرانقدر در شهر رویان زادگاه این دو شهید گرانقدر ادامه پیدا کرد و در نهایت این دو مدافع وطن در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شدند.
استان سمنان ۲۲ شهید گرانقدر را از ابتدای جنگ رمضان تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
