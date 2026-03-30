جوکار: هندسه قدرت در غرب آسیا به نفع جمهوری اسلامی در حال تغییر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار با درود به روح امام راحل، امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و آرزوی طول عمر برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، از حضور و ایستادگی مردم تقدیر کرد و گفت: مردم مؤمن، ولایتمدار و بصیر ایران اسلامی در روزهای اخیر با حضور در میدان‌ها و صحنه‌های مختلف، تکیه‌گاه ایمان و قدرت رزمندگان اسلام شده‌اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی امروز همزمان در چهار جبهه اقتصادی، نظامی، روانی و تروریستی در حال مقابله با دشمنان است، اظهار داشت: حضور و همراهی مردم موجب افزایش قدرت رزمندگان اسلام در میدان نبرد شده و نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

نماینده مردم افزود: ملت ایران در سایه رهبری‌های امام شهید آموخته‌اند که چگونه در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی مقاومت کنند؛ حضوری که موجب ناکامی پروژه‌های براندازی نظام جمهوری اسلامی شده است.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان گفت: ملت ایران با قدرت و افتخار در برابر تهدیدها ایستاده است و این در حالی است که دشمنان در برابر اراده ملت ایران دچار هراس و سردرگمی شده‌اند. این تقابل در واقع تقابل دو فرهنگ است؛ فرهنگی ریشه‌دار، تاریخی و الهی در برابر فرهنگی بی‌هویت و صرفاً متکی بر لذت‌های مادی است‌.

جوکار تأکید کرد: دشمنان در طول دهه‌های گذشته تلاش کردند ملت ایران را به زانو درآورند، اما امروز در میدان عمل شاهد قدرت و اقتدار رزمندگان اسلام هستند؛ اقتداری که با اتکا به ایمان، فرهنگ عاشورا و ارزش‌های اسلامی شکل گرفته است.

وی با اشاره به تحولات منطقه نیز اظهار داشت: امروز هندسه سیاسی قدرت در منطقه غرب آسیا در حال تغییر به نفع جمهوری اسلامی است و این تحولات می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم جدیدی در منطقه باشد.

نماینده مردم در پایان با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت کشور گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تداوم همان سیره و اندیشه امام شهید، نگاهی جامع در عرصه حکمرانی دارند و امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و قدرت ملت خود، در دفاع از کشور به هیچ قدرت خارجی وابسته نیست.