۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

شبکه برق کشور پایدار است

شبکه برق کشور پایدار است

معاون وزیر نیرو اعلام کرد: در حال حاضر شبکه برق کشور پایدار است و در تهران و البرز هم مشکل خاموشی رفع شده و پایدار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی سرپرست معاونت تولید برق وزیر نیرو در شبکه خبر اعلام کرد: در حال حاضر شبکه برق کشور پایدار است در تهران و البرز هم مشکل خاموشی رفع شده و پایدار شده است. رجبی مشهدی همچنین گفت: بر اثر حمله شب قبل دشمن به شبکه برق استان البرز و تهران بخشی از این شبکه دچار خسارت شد، اما همکاران ما از برق منطقه ای تهران و البرز بلافاصله وارد کار شده و با اقدامات شبکه را پایدار کردند.

رجبی مشهدی از همکاران شبکه برق که به صورت ۲۴ ساعته در خدمت مردم و پایدار کردن شبکه هستند تقدیر و تشکر کرد.

سرپرست معاونت تولید برق وزیر نیرو همچنین از مردم خواست با توجه به شرایط کنونی همه باید در مصرف برق نهایت صرفه‌جویی و مدیریت بهینه را داشته باشند.

علی فروزانفر

