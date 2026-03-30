برپایی ۱۹ غرفه فروش محصولات صنایع دستی در شهرستان سربیشه

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق پناه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همگام با آغاز سال نو و فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۵، در راستای توسعه گردشگری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، سه بازارچه دائمی صنایع دستی در نقاط کلیدی شهرستان سربیشه راهاندازی شده است.
وی افزود: این اقدام فرهنگی و اقتصادی، با هدف ایجاد فضایی دلنشین و معرفی جاذبههای هنری منطقه به مسافران نوروزی صورت گرفته است.
مسئول میراث فرهنگی سربیشه ادامه داد: این سه بازارچه در قلب شهرستان، یعنی شهر سربیشه، شهر همیشه بهار مود و شهر درح برپا شدهاند.
وی یادآور شد: این بازارچه ها در مجموع میزبان ۱۹ غرفه فروش محصولات متنوع صنایع دستی هستند.
حق پناه ادامه داد: این صنایع دستی شامل سوزندوزیهای ظریف و رنگارنگ، محصولات چوبی و دستسازههای بومی است و هر غرفه داستانی از هنر و خلاقیت مردم این دیار را روایت میکند.
وی با اشاره به اهمیت این بازارچهها اظهار داشت: برپایی این بازارچهها در ایام نوروز، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای بالقوه صنایع دستی شهرستان به علاقهمندان و گردشگران است.
وی خاطرنشان کرد: ما تلاش کردهایم تا با فراهم آوردن فضایی مناسب، هم از هنرمندان خود حمایت کنیم و هم تجربهای بهیادماندنی برای مسافرانی که سربیشه را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردهاند، خلق نماییم.
حق پناه گفت: این بازارچهها نه تنها مکانی برای خرید، بلکه پنجرهای رو به فرهنگ غنی و دستاوردهای هنری مردم منطقه بوده و تا پایان نوروز پذیرای بازدیدکنندگان گرامی خواهند بود.
