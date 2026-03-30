به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عباسیان صبح امروز دوشنبه در جریان بازدید از محور گردشگری خرم‌آباد - «تخت چان» بر اهمیت توسعه گردشگری مسئولانه، ایجاد تجربه مطلوب برای مسافران و همچنین نقش این محور در معرفی فرهنگ بومی و ظرفیت‌های عشایری منطقه تأکید کرد.

وی گفت: برخی ناهماهنگی‌ها و تخلفات در تعدادی از واحدها مشاهده شد که تذکرات لازم به مسئولان آنها ارائه شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان، همچنین خواستار برنامه‌ریزی جدی‌تر برای ارتقای کیفیت خدمات، بهبود امکانات رفاهی و توجه بیشتر به منظر و پاکیزگی محیط شد.

عباسیان، افزود: حمایت از فعالان گردشگری در کنار نظارت مستمر بر عملکرد واحدها، رویکرد اصلی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در فصل پیشرو است و تلاش می‌شود محورهای گردشگری لرستان با استانداردی مطلوب‌تر به پذیرش گردشگران بپردازند.