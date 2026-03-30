فرماندار و نماینده مردم بروجرد با خانواده شهید «علی آریا» دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه «قدرت الله ولدی» فرماندار بروجرد، «فاطمه مقصودی» نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با خانواده شهید «علی آریا» در شهدای جنگ رمضان دیدار کردند.

فرماندار بروجرد در این دیدار، گفت: خانواده شهدا چشم‌وچراغ این نظام و انقلاب هستند و شهیدان جنگ رمضان توسط شرورترین انسان‌های روی زمین به شهادت رسیده‌اند.

وی ضمن تقدیر از استقامت و پایداری خانواده‌های شهدا، اضافه کرد: مردم در ۳۰ روز گذشته با حضور در کف خیابان، پابه‌پای نیروهای مسلح و خانواده‌های شهدا، پای‌کار بوده‌اند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، گفت: شهدای جنگ ۱۲ روزه سرباز نظام بوده‌اند و شهید دکتر «آریا» در حال انجام‌وظیفه به‌عنوان یک ایثارگر به شهادت رسید.

مقصودی، افزود: خانواده شهدا با استقامت و پایداری خود با غم ازدست‌دادن عزیزانشان، همچنان پای‌کار نظام و انقلاب هستند و دکتر شهید «آریا» به‌عنوان یک نخبه علمی جان خود را در راه نظام و انقلاب تقدیم کرد.

شهید دکتر «علی آریا» روز ۱۲ اسفندماه در حین انجام‌وظیفه در تهران به شهادت رسید.