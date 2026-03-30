  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

فرماندار و نماینده مردم بروجرد با خانواده شهید «علی آریا» دیدار کردند

بروجرد - فرماندار و نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید «علی آریا» دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه «قدرت الله ولدی» فرماندار بروجرد، «فاطمه مقصودی» نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با خانواده شهید «علی آریا» در شهدای جنگ رمضان دیدار کردند.

فرماندار بروجرد در این دیدار، گفت: خانواده شهدا چشم‌وچراغ این نظام و انقلاب هستند و شهیدان جنگ رمضان توسط شرورترین انسان‌های روی زمین به شهادت رسیده‌اند.

وی ضمن تقدیر از استقامت و پایداری خانواده‌های شهدا، اضافه کرد: مردم در ۳۰ روز گذشته با حضور در کف خیابان، پابه‌پای نیروهای مسلح و خانواده‌های شهدا، پای‌کار بوده‌اند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، گفت: شهدای جنگ ۱۲ روزه سرباز نظام بوده‌اند و شهید دکتر «آریا» در حال انجام‌وظیفه به‌عنوان یک ایثارگر به شهادت رسید.

مقصودی، افزود: خانواده شهدا با استقامت و پایداری خود با غم ازدست‌دادن عزیزانشان، همچنان پای‌کار نظام و انقلاب هستند و دکتر شهید «آریا» به‌عنوان یک نخبه علمی جان خود را در راه نظام و انقلاب تقدیم کرد.

شهید دکتر «علی آریا» روز ۱۲ اسفندماه در حین انجام‌وظیفه در تهران به شهادت رسید.

کد مطلب 6787138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اخییی حیف از این جوون که پرپر شد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها