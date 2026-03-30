به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در جریان بازدید از ساختمان فنی و حرفه‌ای چگنی که مورد حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی قرار گرفته است، با اشاره به شکست‌های مفتضحانه و پیاپی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن در جبهه‌های نبرد، اظهار داشت: این اقدامات جنون‌آمیز و ضدانسانی ناشی از خشم و ناکامی دشمنان از شکست‌های سنگینی است که در میدان جنگ متحمل شده‌اند. آن‌ها امروز به‌خوبی دریافته‌اند که در برابر اراده پولادین ملت‌های مقاومت و نیروهای مسلح ایران اسلامی هیچ‌گونه غلبه‌ای ندارند و به همین دلیل، به روی‌آوردن به هدف قراردادن مردم بی‌گناه و مراکز آموزشی و پرورشی روی آورده‌اند تا شاید بتوانند با این روش‌های پست و تروریستی، خللی در اراده پایدار ما ایجاد کنند.

وی افزود: حمله به مراکز آموزشی که محل رشد و تعلیم فرزندان ایران اسلامی است، نشان‌دهنده پستی و ضدبشریت بودن ماهیت استکبار جهانی و رژیم کودک‌کش اسرائیل است. دشمنان تصور می‌کنند با بمباران این اماکن می‌توانند به اهداف شوم خود برسند، اما در سخت در اشتباه هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لرستان در شرایط آماده‌باش کامل به سر می‌برند، بر لزوم هماهنگی و همدلی مضاعف در این شرایط حساس تأکید کرد.

توصیفیان، تصریح کرد: در این شرایط جنگی و مقطع حساس که دشمن تلاش دارد با ایجاد ناامنی به اهداف شوم خود دست یابد، تمامی ظرفیت‌های ادارات کل، ادارات تابعه و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در استان لرستان باید برای خدمت‌رسانی به مردم شریف استان به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: ارائه خدمات لازم، سریع و شایسته به جامعه کارگری و تولیدکنندگان استان در خط مقدم اولویت‌های ما است. ما موظف هستیم با تمام توان از چرخه تولید و اشتغال در استان حمایت کنیم تا دشمن نتواند با توطئه‌های خود، خللی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به نقش کلیدی واحدهای اقتصادی، تصریح کرد: بخش اقتصادی و کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید، با تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و همکاری متقابل، نقش بی‌بدیلی در تأمین نیازهای مردم و عبور از این بحران‌ها ایفا کند. تمامی همکاران من در این مجموعه و با سرعت عمل در ارائه خدمات، رفع مشکلات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی و حمایت از کارفرمایان و کارگران، ثابت خواهند کرد که در کنار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند و هیچ‌گونه تهدیدی نمی‌تواند اراده آن‌ها را در خدمت‌رسانی سست کند.

توصیفیان، تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در حین این بازدید، مقرر شد تا با استقرار موقت و انتقال کارکنان به یکی از اتاق‌های اداره کار شهرستان چگنی، خدمات آموزشی و فرایندهای مربوط به آزمون‌های فنی و حرفه‌ای و صدور گواهینامه‌های کارآموزان بدون وقفه و اختلال ادامه و خدمات آموزشی به‌رغم شرایط نابسامان ناشی از حملات دشمن با همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی تداوم داشته باشد.