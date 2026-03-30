۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا: ایران پایان جنگ را تعیین می‌کند

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: بارها گفته‌ایم آغازگر هیچ جنگی نبوده‌ایم، اما پس از هر تجاوزی، با قدرت و با اراده الهی، پایان جنگ را تعیین می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری (دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵) گفت: جنایات، جنگ‌افروزی و سیاست‌های غلط رئیس‌جمهور آمریکا که نتیجه‌ای جز کشتار و ناامنی در منطقه و جهان نداشته، موج اعتراض چندمیلیونی مردم آمریکا و سایر کشورهای جهان را به دنبال داشته است. خودمختاری و دیکتاتوری ترامپ و محاسبات اشتباه او، که برخاسته از توهم، غرور و نامتعادل بودن اوست، نه‌فقط برای مردم آمریکا، بلکه برای همه کشورهای جهان ناامنی و چالش ایجاد کرده‌اند.

وی یادآور شد: اعتراض چندمیلیونی مردم آمریکا ناظر به آینده مبهم جنگی است که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را به دلیل گرفتاری در پرونده اپستین، ناگزیر به اجرای خواسته‌های رژیم صهیونیستی کرده تا از مرگ زودرس آن رژیم پیشگیری کند که البته موفق هم نبوده و نخواهد بود.

سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) اضافه کرد: مردم آمریکا شاید بهتر از ترامپ و فرماندهان ارشد آن کشور، که هزاران کیلومتر خارج از صحنه جنگ به عیاشی و خوش‌گذرانی مشغول هستند و از دور، سربازان را به سوی مرگ هدایت می‌کنند، خسارات این جنگ را درک کرده باشند و برآورد آنها از آینده سیاه و پرمخاطره جنگ دقیق‌تر است و این، مهم‌ترین دلیل اعتراض چندمیلیونی آنهاست.

سرهنگ ذوالفقاری گفت: هرچند ترامپ با غرور و توهم، تجاوز به کشور ایران را به همراه رژیم کودک‌کش صهیونیستی آغاز کرد، ولی به‌خوبی می‌داند که در مقابل مردم قهرمان و آزموده ایران و نیروهای مسلح شجاع آن، قطعاً بازنده این جنگ است؛ ازاین‌رو به سران سایر کشورها برای پایان جنگ متوسل شده است.

وی خطاب به ترامپ تاکید کرد: او باید بداند، بارها گفته‌ایم آغازگر هیچ جنگی نبوده‌ایم، ولی پس از هر تجاوزی، با قدرت و با اراده الهی، پایان جنگ را تعیین می‌کنیم.

زهرا علیدادی

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    نظرات

    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      با کمک حزب الله هرچی راه دارید بذاری و نتانیاهو بکشید.فرمانده هاشون هر کدوم دیگه از دستتان آمد بکشید.اونا هی دارن از ما ترور میکنید.پس ما چی؟؟؟؟؟
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ایران ترامپ را در اشغال کشورهای جهان زمین گیر کرد.
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      آمریکا جنایتکار و اسرائیل از 9 اسفند ماه سال 1404 تاکنون شبانه روز مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه تهران و هم مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سایر شهرهای ایران را بمباران می کنند سوال اینجاست که پس چرا ارتش و سپاه مردم آمریکا و هم مردم اسرائیل را بمباران نمی کنند.

