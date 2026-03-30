به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری (دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵) گفت: جنایات، جنگافروزی و سیاستهای غلط رئیسجمهور آمریکا که نتیجهای جز کشتار و ناامنی در منطقه و جهان نداشته، موج اعتراض چندمیلیونی مردم آمریکا و سایر کشورهای جهان را به دنبال داشته است. خودمختاری و دیکتاتوری ترامپ و محاسبات اشتباه او، که برخاسته از توهم، غرور و نامتعادل بودن اوست، نهفقط برای مردم آمریکا، بلکه برای همه کشورهای جهان ناامنی و چالش ایجاد کردهاند.
وی یادآور شد: اعتراض چندمیلیونی مردم آمریکا ناظر به آینده مبهم جنگی است که ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را به دلیل گرفتاری در پرونده اپستین، ناگزیر به اجرای خواستههای رژیم صهیونیستی کرده تا از مرگ زودرس آن رژیم پیشگیری کند که البته موفق هم نبوده و نخواهد بود.
سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) اضافه کرد: مردم آمریکا شاید بهتر از ترامپ و فرماندهان ارشد آن کشور، که هزاران کیلومتر خارج از صحنه جنگ به عیاشی و خوشگذرانی مشغول هستند و از دور، سربازان را به سوی مرگ هدایت میکنند، خسارات این جنگ را درک کرده باشند و برآورد آنها از آینده سیاه و پرمخاطره جنگ دقیقتر است و این، مهمترین دلیل اعتراض چندمیلیونی آنهاست.
سرهنگ ذوالفقاری گفت: هرچند ترامپ با غرور و توهم، تجاوز به کشور ایران را به همراه رژیم کودککش صهیونیستی آغاز کرد، ولی بهخوبی میداند که در مقابل مردم قهرمان و آزموده ایران و نیروهای مسلح شجاع آن، قطعاً بازنده این جنگ است؛ ازاینرو به سران سایر کشورها برای پایان جنگ متوسل شده است.
وی خطاب به ترامپ تاکید کرد: او باید بداند، بارها گفتهایم آغازگر هیچ جنگی نبودهایم، ولی پس از هر تجاوزی، با قدرت و با اراده الهی، پایان جنگ را تعیین میکنیم.
