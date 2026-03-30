حمایت از کارگران در پی حمله به صنایع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات نظامی اخیر دشمن به مراکز راهبردی صنعت کشور، بهویژه صنایع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن محکومیت این اقدامات متجاوزانه، بر نقش محوری و جهادگرانه کارگران در حفظ تولید ملی و اقتدار اقتصادی تأکید کرد.
سهل آبادی طی پیامی تصریح کرد: کارگران ایران با ایثار و اراده پولادین خود، نماد مقاومت و امید ملت بوده و ستون فقرات پایداری کشور در برابر تهدیدات دشمنان را تشکیل دادهاند. خانه صنعت با اعلام حمایت همهجانبه از جامعه کارگری، بر تلاش بیوقفه برای رفع موانع تولید و ایستادگی در کنار کارگران تا تحقق پیروزی نهایی تاکید کرد.
متن کامل پیام ریاست هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به کارگران قهرمان و خطشکن کشور در بحبوحه تهاجم نظامی دشمن و بویژه در پی حمله به نمادهای تولید میهن در صنایع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بدین شرح است:
در این مقطع حساس و خطیر که میهن اسلامی مان تحت شدیدترین و ددمنشانهترین تهاجم نظامی تمام عیار دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته است و در بحبوحه جنگی تحمیلی و نابرابر، دستهای پرتوان و ارادههای پولادین شما کارگران قهرمان، نبض تپنده مقاومت ملی و ستون فقرات پایداری این سرزمین را تشکیل داده است.
درست در هنگامه ای که بمب و موشکهای دشمن زیرساختها و کانونهای اقتصادی ما را نشانه گرفتهاند، شما با عزمی بیبدیل و ایمانی استوار، در سنگرهای مقدس کار و تولید، نه تنها چرخهای صنعت، معدن و تجارت را لحظهای متوقف نکردهاید، بلکه با ایثار و فداکاری بیوقفه، هر روز بر شتاب این چرخها میافزایید. حضور جهادگونه و قهرمانانه شما در این جبهه اقتصادی، مستقیماً ضامن بقا و توان رزمی کشور در برابر متجاوزین است؛ شما هستید که با تولید، کمر دشمن را میشکنید و توطئههای شوم آنان را نقش بر آب میکنید.
شما کارگران عزیز، در خط مقدم نبرد اقتصادی، پرچم اقتدار ملی را با خون دل و عرق جبین برافراشتهاید و با روحیه سلحشورانه خویش، نمادی بیبدیل از مقاومت، امید و خودباوری را به جهانیان عرضه میکنید. این مجاهدت بیمانند، تداومبخش حماسه رزمندگان غیور اسلام در خط مقدم نبردی مقدس است که امروز در عرصه کار و تولید، امنیت اقتصادی و پشتوانه نظامی کشور را تضمین مینماید.
اینک خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، صمیمانهترین سپاسها و تقدیر خود را نثار همت والای شما عزیزان در این پیکار سرنوشتساز مینماید و به وجود پربرکت و تلاشهای شبانهروزیتان افتخار میکند. این تشکل خود را همسنگر شما در این نبرد دانسته و با تمام توان، در راستای حمایت از جامعه کارگری و رفع موانع تولید ملی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد تا دوشادوش شما و تا آخرین نفس در برابر ظلم و تعدی دشمن متجاوز بایستد.
امید است در سایه الطاف بیکران الهی و با تداوم همت عالی شما رزمندگان عرصه کار و تولید، شاهد پیروزی نهایی ملت سرافراز ایران بر تمامی دشمنان و استحکام بنیانهای اقتصاد ملی باشیم.
نظر شما