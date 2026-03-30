۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

زکات جمع‌آوری‌شده در اصفهان ۱۱۰ درصد رشد کرد

اصفهان – دبیر شورای زکات و مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از رشد ۱۱۰ درصدی زکات جمع‌آوری‌شده در پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش‌های اولیه جمع‌آوری زکات اظهار کرد: همزمان با عید سعید فطر، مبلغی بیش از ۲۳ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان زکات فطریه، کفارات و نذورات از سوی مردم نیک‌اندیش اصفهان جمع‌آوری شد که از این میزان، بیش از ۱۲ میلیارد تومان به کمیته امداد و مابقی به دیگر اعضای شورای زکات اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه میزان زکات جمع‌آوری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰ درصد افزایش داشته است، تأکید کرد: این افزایش نشان‌دهنده روحیه سخاوت و مشارکت مردمی در کمک به نیازمندان و تحقق اهداف خیرخواهانه است.

زارع همچنین با اشاره به نحوه هزینه کردن این وجوهات گفت: تمامی کمک‌های جمع‌آوری شده صرف رفع نیازهای فقرا و مساکین می‌شود و هزینه‌های پشتیبانی از محل بودجه دولتی تامین می‌گردد. این کمک‌ها در هر شهر و منطقه با رعایت کامل موازین شرعی و با محوریت ائمه جماعات و هیات امنای مساجد، صرف امور محرومان، تهیه اقلام معیشتی و مایحتاج ضروری مددجویان خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان با تأکید بر تسریع در توزیع زکات فطریه، افزود: تلاش می‌شود وجوهات جمع‌آوری شده حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به نیازمندان و خانوارهای تحت حمایت واریز شود. روند جمع‌آوری و توزیع زکات فطریه در سراسر استان به صورت مستمر رصد می‌شود و هماهنگی‌های لازم با شهرستان‌ها انجام می‌گردد تا این فریضه الهی با سرعت و دقت به دست نیازمندان برسد.

