کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارشهای اولیه جمعآوری زکات اظهار کرد: همزمان با عید سعید فطر، مبلغی بیش از ۲۳ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان زکات فطریه، کفارات و نذورات از سوی مردم نیکاندیش اصفهان جمعآوری شد که از این میزان، بیش از ۱۲ میلیارد تومان به کمیته امداد و مابقی به دیگر اعضای شورای زکات اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه میزان زکات جمعآوری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰ درصد افزایش داشته است، تأکید کرد: این افزایش نشاندهنده روحیه سخاوت و مشارکت مردمی در کمک به نیازمندان و تحقق اهداف خیرخواهانه است.
زارع همچنین با اشاره به نحوه هزینه کردن این وجوهات گفت: تمامی کمکهای جمعآوری شده صرف رفع نیازهای فقرا و مساکین میشود و هزینههای پشتیبانی از محل بودجه دولتی تامین میگردد. این کمکها در هر شهر و منطقه با رعایت کامل موازین شرعی و با محوریت ائمه جماعات و هیات امنای مساجد، صرف امور محرومان، تهیه اقلام معیشتی و مایحتاج ضروری مددجویان خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان با تأکید بر تسریع در توزیع زکات فطریه، افزود: تلاش میشود وجوهات جمعآوری شده حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به نیازمندان و خانوارهای تحت حمایت واریز شود. روند جمعآوری و توزیع زکات فطریه در سراسر استان به صورت مستمر رصد میشود و هماهنگیهای لازم با شهرستانها انجام میگردد تا این فریضه الهی با سرعت و دقت به دست نیازمندان برسد.
نظر شما