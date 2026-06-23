به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای زکات استان کردستان اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۴ در مجموع یک‌هزار و ۲۲۷ جلسه شورای زکات در سطح استان برگزار شد که از این تعداد ۲۹ نشست در سطح استان و یک‌هزار و ۱۴۳ نشست نیز در روستاها و مناطق عشایری برگزار شده است.

وی افزود: هر ساله از سوی شورای عالی زکات کشور تعهداتی برای دبیرخانه‌های استانی تعیین و ابلاغ می‌شود که در سال گذشته میزان تعهد کردستان ۹۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان ادامه داد: با تلاش دبیرخانه شورای زکات استان، همکاری خیران و مشارکت مردم، ۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل وجوهات زکات جمع‌آوری و ثبت شد که تحقق آن بالاتر از میزان تعهدات تعیین‌شده بوده است.

طوسی با اشاره به رشد ۴۰ درصدی وصول زکات در استان نسبت به سال ۱۴۰۳، بیان کرد: این افزایش نشان‌دهنده اثربخشی فعالیت‌های شورای زکات، توسعه شبکه‌های مردمی و افزایش مشارکت عمومی در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: وجوهات ثبت‌شده در چهار بخش شامل زکات واجب، زکات فطریه، کفارات و زکات مستحبی جمع‌آوری شده که بیشترین میزان مربوط به زکات فطریه بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان گفت: در ماه مبارک رمضان سال گذشته ۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات فطریه در استان جمع‌آوری شد.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش زکات واجب و غلات ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در حوزه کفارات نیز ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری شده است.