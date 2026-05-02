به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابائی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ زکات در جامعه اظهار کرد: توسعه و نهادینه‌سازی فریضه الهی زکات در کنار تقویت روحیه احسان و نیکوکاری، نقش مهمی در کاهش مشکلات معیشتی اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر دارد.

وی افزود: مشارکت مردم در پرداخت زکات، زمینه‌ساز گسترش روحیه انفاق و مواسات در جامعه شده و می‌تواند به شکل مؤثری در بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌های کم‌برخوردار اثرگذار باشد.

بابائی با اشاره به نقش شوراهای زکات روستایی در استان اظهار کرد: این شوراها با شناسایی ظرفیت‌های موجود، احصای نیازمندان و مدیریت هدفمند منابع، در تحقق عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ به‌طوری‌که زکات جمع‌آوری‌شده در هر روستا، با نظر معتمدان محلی، صرف نیازمندان همان منطقه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با بیان اینکه دبیرخانه زکات استان مسئول ثبت و تجمیع اطلاعات و ارائه گزارش‌های مربوطه است، گفت: در سال گذشته مجموعاً ۲۱۷ میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شده که از این میزان، ۱۴۰ میلیارد تومان مربوط به زکات واجب و مستحب و ۷۷ میلیارد تومان مربوط به زکات فطریه و کفارات بوده است.

وی ادامه داد: از این میزان، هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط کمیته امداد استان جمع‌آوری شده که شامل ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات واجب و مستحب و چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات فطریه و کفارات است؛ این مبالغ در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با اولویت بیماران صعب‌العلاج، بیماران سرطانی و ایتام تحت حمایت توزیع شده است.

بابائی همچنین به نقش محوری شوراهای زکات در مردمی‌سازی خدمات اشاره کرد و افزود: در راستای کاهش تصدی‌گری نهادهای حمایتی و واگذاری امور به مردم، بخش عمده زکات جمع‌آوری‌شده از طریق شوراهای محلی و با مشارکت معتمدان، در همان مناطق هزینه می‌شود.

وی با اشاره به نحوه هزینه‌کرد زکات در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: ۷۸ درصد از منابع جمع‌آوری‌شده، معادل ۱۰۹ میلیارد تومان، در حوزه‌های حمایتی از جمله درمان، تحصیل، مسکن، جهیزیه و معیشت هزینه شده و ۲۲ درصد معادل ۳۱ میلیارد تومان نیز به اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر ساخت مسجد، حسینیه و خانه عالم اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان خاطرنشان کرد: کشاورزان، خیران و عموم مردم می‌توانند زکات و کمک‌های خود را از طریق شوراهای زکات شهر و روستا، دفاتر کمیته امداد امام خمینی(ره) و مراکز نیکوکاری در سطح استان پرداخت کنند.