۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

اهدای خون هنرمندان تئاتر کردستان در پویش «بونیشتمان»

سنندج- جمعی از هنرمندان عرصه نمایش استان کردستان با حضور در پایگاه انتقال خون سنندج و در قالب پویش «بونیشتمان»، به مناسبت روز جهانی تئاتر خون اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از هنرمندان حوزه هنرهای نمایشی استان کردستان ظهر دوشنبه با حضور در پایگاه انتقال خون سنندج، در پویش فرهنگی و اجتماعی «بونیشتمان» شرکت کرده و اقدام به اهدای خون کردند.

این برنامه به مناسبت روز جهانی تئاتر برگزار شد و در آن علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان به همراه تعدادی از کارکنان این اداره کل نیز حضور داشته و در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کردند.

شرکت‌کنندگان در این پویش با اشاره به شرایط حساس جامعه و افزایش نیاز به خون، بر همبستگی با مردم تأکید کرده و همراهی خود را در کمک به آسیب‌دیدگان نشان دادند.

هنرمندان کردستان در این رویداد بار دیگر بر نقش اجتماعی خود تأکید کرده و نشان دادند در کنار فعالیت‌های هنری، در عرصه‌های انسانی و اجتماعی نیز حضوری فعال دارند.

بر اساس این گزارش، پویش «بونیشتمان» با شعار «وطن یعنی کنار هم ایستادن» علاوه بر اهدای خون، شامل برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و هنری در روزهای آینده خواهد بود.

همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در ادامه این پویش، فردا ۱۱ فروردین‌ماه فعالان قرآنی و کانون‌های مساجد استان کردستان نیز با حضور در مراکز انتقال خون، در این اقدام مشارکت خواهند کرد.

