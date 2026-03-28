مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنرمندان استان همواره در امور پسندیده اجتماعی همانند اهدای خون پیشقدم هستند و امروز نیز جمعی از هنرمندان در کنار کارکنان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با حضور در ادارهکل انتقال خون، با اهدای خون خود جلوههایی از ایثار و مسئولیت اجتماعی را در شرایط حساس جنگی به نمایش گذاشتند.
وی افزود: اهدای خون در حقیقت اهدای زندگی و ایجاد امید برای ادامه حیات دیگران است و میتواند در شرایط حساس، جان انسانهای بسیاری را نجات دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: اهدای خون از زیباترین جلوههای انساندوستی و ایثار به شمار میرود و شاید ارزشمندترین هدیهای باشد که انسان میتواند برای نجات جان دیگران تقدیم کند.
تیموری ادامه داد: در همین راستا هنرمندان استان و مدیران انجمنهای هنری، نمایشی و رسانهای با احساس مسئولیت اجتماعی در این پویش حضور یافتند و با اهدای خون خود تلاش کردند سهمی در نجات جان بیماران و نیازمندان به خون داشته باشند.
وی با اشاره به حضور هنرمندان رشتههای مختلف هنری در این برنامه گفت: امروز هنرمندان حوزه نمایش و همچنین رؤسای انجمنهای عکاسی، گرافیک، نقاشی و انجمن سینمای جوان در این برنامه حضور داشتند و با اهدای خون خود همبستگی خود را با ملت ایران و مجاهدات جنگ رمضان اعلام کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روزهای آینده نیز جمعی از شاعران، نویسندگان و اهالی رسانه استان در این پویش اهدای خون شرکت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این پویش به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی برگزار شد و در ادامه برنامه نیز هنرمند برجسته استان، استاد هومن روحتافی، با اجرای شاهنامهخوانی با عنوان «ایران مقتدر» به اجرای برنامه پرداخت.
در پایان این مراسم، مریم میرزاده مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مدیرکل و معاونان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همچنین هنرمندان شرکتکننده در این رویداد قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر هنرمندان به ترویج فرهنگ اهدای خون در جامعه شد.
