پویش «بونیشتمان» در سنندج اجرا شد؛ مشارکت فعالان قرآنی در اهدای خون

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان قرآنی و مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهر سنندج ظهر سه شنبه با حضور در مرکز انتقال خون، در اقدامی انساندوستانه در قالب پویش «بونیشتمان» خون اهدا کردند.
این پویش با شعار «وطن یعنی در کنار هم ایستادن» و با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و نهادینهسازی فرهنگ ایثار در سطح استان کردستان در حال اجراست و اهدای خون از جمله برنامههای شاخص آن به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، مشارکت فعالان قرآنی و مسئولان کانونهای مساجد در این اقدام، با استقبال قابل توجهی همراه بوده و جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و روحیه همدلی را به نمایش گذاشته است.
گفتنی است؛ پویش «بونیشتمان» تنها به اهدای خون محدود نبوده و شامل مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری است که قرار است در روزهای آینده در نقاط مختلف استان کردستان برگزار شود.
