۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای، رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری پیامی صادر کردند. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ولاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ‌اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون

فرمانده غیور و شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریابان علیرضا تنگسیری پس از سالها مجاهدت به مقام شهادت مزیّن شد.

شهادت آن فرزند دلیر تنگستان، سرباز ایران و پاسدار اسلام در حماسه‌ جنگ تحمیلی سوم، برای مردم دلاورخیز بوشهر، جوانان منطقه‌ جنوب، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران که همواره حافظ استقلال و مرزهای آبی ایران خصوصاً خلیج فارس می‌باشند، سند افتخاری عظیم محسوب می‌شود تا مسیر اقتدار و مقاومت دریایی ایران را قوی‌تر و مستحکم‌تر از گذشته طی نمایند، ان‌شاءالله.

این‌جانب شهادت آن فرمانده سلحشور را به خانواده‌ ارجمند، همرزمان و فرماندهان نیروی دریایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم، و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید، علوّ درجات را مسئلت می‌کنم.

سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای
۱۰ / فروردین / ۱۴۰۵

کد مطلب 6787197
زهرا علیدادی

    • نیما IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      روانش شاد و یادش گرامی باد. یکی از شجاع ترین و دشمن ستیز ترین فرماندهانمون رو از دست دادیم. ضمن تسلیت به خانواده معزز شهید تنگسیری منتظر صدور فتوای مقام معظم رهبری جهت ساخت و تسلیح کشور به جنگ افزار های اتمی بعنوان نیروی بازدارنده هستیم. بعیده که دشمنان شرور بسادگی دست از سر ایران و ایرانی بردارند.
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خیلی حیف شد . سردار تنگسیری از بهترینها و یار نزدیک رهبر شهید بودند . حفاظت و ایمنی نظامیان عزیز را قوی تر کنید 🇮🇷
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین است.
    • یاور IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      درودوسلام به رهبرمعظم انقلاب سیدمجتبی خامنه ای

