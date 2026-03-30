به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در پیامی، شهادت دانشآموز «حسنا فولادوند» در پی حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونیستی به مناطق مسکونی بروجرد را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
با نهایت تأثر و اندوه، خبر شهادت دانشآموز عزیزمان شهیده حسنا فولادوند در پی حملات هوایی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی به شهرستان بروجرد، موجب غم عمیق خانواده بزرگ تعلیموتربیت استان لرستان شد. این ضایعه دردناک، دلهای همه ما را به ماتم نشاند و بار دیگر معصومیت کودکان و نوجوانان این سرزمین را یادآور شد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد این دانشآموز فرشتهخو، شهادت مظلومانهاش را به خانواده محترم فولادوند، همکلاسیها و معلمان دلسوز ایشان و جامعه فرهنگی لرستان تسلیت عرض میکنم.
امید است فداکاری و مظلومیت این شهیده معصوم، چراغ راهی برای پاسداشت انسانیت، همدلی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در نسل آینده باشد.
