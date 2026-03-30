مشارکت ۹.۳ میلیارد تومانی مردم کردستان در پویش «همدلی مثبت ماه»

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان و با اشاره به نقش‌آفرینی مردم استان کردستان در پویش «همدلی مثبت ماه»، اظهار کرد: در ایام عید فطر، مردم مؤمن و نوع‌دوست استان علی‌رغم شرایط خاص، با حضور داوطلبانه خود جلوه‌ای از همدلی و ایثار را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: این حرکت خیرخواهانه نشان‌دهنده هم‌افزایی مطلوب میان مردم و دستگاه‌های اجرایی و بیانگر تقویت انسجام اجتماعی در استان است.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان ادامه داد: در جریان اجرای این پویش، مبلغ ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان زکات فطره از سوی مردم به بهزیستی استان پرداخت شده که نمادی از روحیه نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی در کردستان به شمار می‌رود.

رسولی با بیان اینکه این مشارکت شامل کمک‌های نقدی، غیرنقدی و خدمات داوطلبانه بوده است، گفت: این منابع در راستای تأمین نیازهای زنان سرپرست خانوار، ایتام، افراد دارای معلولیت و سایر خانواده‌های نیازمند هزینه شده است.

وی در پایان از مشارکت گسترده مردم استان قدردانی کرد و آن را سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم فعالیت‌های حمایتی عنوان کرد.