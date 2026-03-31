به گزارش خبرنگار مهر، الهام اخوان بازیگر سینما با انتشار یک تصویر از زنی که ایران را در آغوش گرفته، متن زیر را نوشته است:
«نمیدانم در دنیای آدم مدرنها چگونه میشود وطن را هجی کرد، من نه منورالفکرم نه متحجر ...
فقط میدانم مانند کودکی خردسال که تازه اطلسی کوچک را مادرش برایش خریده، زل زده بودم به نقشه قشنگ وطن
نام جزیره را برده بودند این اواخر
با دقت همه شان را نگاه میکردم
کودکترینشان را هم
همه آنها شبیه خانه خودمان بود
تک تک شان را با عشق نگاه میکردم
چقدر این گربه زیباست
چقدر جایی که ایستادیم ستودنی است
و چقدر حسرت برانگیزست
حق دارند تاب نیاورند این همه امکان را یکجا و چقدر سخت است برای خیلیها قدر این زیبایی را به جا آوردن.
نمیدانم چگونه باید وطن را هجی کرد برای خودی و غیر خودی، برای اینکه قدر این خاک را نمیدانند و برای اینکه اصلا یادش رفته وطن یعنی چه!
چه سخت است بنشینی و دستت یارای کمک نداشته باشد بر این خاک.
آنان که جایگاه داشتند و قدر ندانستند را چه باید گفت و آنان که خنجر از پشت بر تن ما زدند؛ عجب روزگار سیاهی گرفتاریم!
اما این حجی برای من و ما تا ابد میماند
این تناور درخت خشک نمیشود
این خاک از آن ماست
زنان و مردانش گردآفرید و رستمهایش،
دختران و پسرانش، در سیاهی و روشنی.
«ایران» قشنگترین نام اشیای روزها و شبهای ماست.»
