نشست دانشجویان ایرانی مقیم مالزی با رایزن علمی و سفیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ در راستای برنامه‌های حمایتی از دانشجویان ایرانی در شرایط جنگ تحمیلی، نشستی صمیمانه با حضور دکتر توکل‌پور صالح رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه و ولی‌الله محمدی نصرآبادی سفیرجمهوری اسلامی ایران در مالزی، در محل سفارت ایران در کوالالامپور برگزار شد. این محفل با حضور ۲۶ نفر از دانشجویان فعال ایرانی در مالزی، فرصتی مغتنم برای گفتگو پیرامون مسائل صنفی، تحصیلی و همچنین وضعیت کشور بود.

در ابتدای این نشست، توکل‌پور بر اهمیت حفظ وحدت در جامعه دانشجویی و احترام به دیدگاه‌های مختلف تأکید کرد و خواستار پیگیری دغدغه‌های دانشجویان در شرایط جنگ تحمیلی شد.

وی همچنین، وظایف دانشجویان در قبال وطن را فراتر از یک جغرافیا و به مثابه جایگاه امیدها و آرزوهای مشترک یک ملت دانست و از دانشجویان دعوت کرد تا حول محور اقتدار ملی، با دفتر رایزنی علمی همکاری نمایند.

سفیر ایران نیز در این دیدار، جایگاه دانشجویان ایرانی مقیم مالزی و اهمیت دانشگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد و از رضایت دانشگاه‌های مالزی از سطح علمی دانشجویان ایرانی خبر داد.

در بخش دیگری از این نشست، دانشجویان به طرح مستقیم چالش‌ها و مشکلات خود پرداختند.

گفتنی است؛ این نشست با هدف هم‌افزایی و رفع موانع پیش روی دانشجویان ایرانی در مالزی و با تأکید بر نقش کلیدی آنان در پیشبرد اهداف ملی برگزار گردید.