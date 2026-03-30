۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

رایزنی «پوتین» و رییس‌جمهور صربستان درباره تحولات منطقه

دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در بیانیه ای از رایزنی میان «پوتین» و رییس‌جمهور صربستان درباره تحولات منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از گفتگو میان روسای جمهور روسیه و صربستان خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، محور اصلی این رایزنی تحولات غرب آسیا و اوکراین بوده است.

دفتر ریاست جمهوری روسیه افزود: پوتین و همتای صربستانی وی در تماسی تلفنی درباره مشارکت راهبردی میان روسیه و صربستان، از جمله در حوزه‌ های انرژی، نفت و گاز و هسته‌ای گفتگو کردند.

کرملین ادامه داد: روسای جمهور دو کشور همچنین درباره اوضاع اوکراین و تشدید گسترده درگیری‌ ها در غرب آسیا گفتگو کردند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها