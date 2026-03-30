به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از گفتگو میان روسای جمهور روسیه و صربستان خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، محور اصلی این رایزنی تحولات غرب آسیا و اوکراین بوده است.

دفتر ریاست جمهوری روسیه افزود: پوتین و همتای صربستانی وی در تماسی تلفنی درباره مشارکت راهبردی میان روسیه و صربستان، از جمله در حوزه‌ های انرژی، نفت و گاز و هسته‌ای گفتگو کردند.

کرملین ادامه داد: روسای جمهور دو کشور همچنین درباره اوضاع اوکراین و تشدید گسترده درگیری‌ ها در غرب آسیا گفتگو کردند.