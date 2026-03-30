اهدای یک میلیارد تومان توسط خانواده شهید آملی به هوافضای سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، در حرکتی کم‌نظیر خانواده‌ای شهیدپرور از شهر آمل، مبلغ یک میلیارد تومان را به حساب سازمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واریز کردند.

این خانواده این مبلغ را به نیت ارتقای توان دفاعی کشور و به یادبود فرزند دلبندشان، به این نهاد انقلابی اهدا نمودند.

این اقدام که نشان از عمق ارادت و تعلق خاطر این خانواده به آرمان‌های دفاع از میهن دارد، در شرایطی صورت گرفته که اندوه فقدان عزیزشان همچنان بر دل ایشان سنگینی می‌کند.

واریز این مبلغ با هدف تقویت بنیه دفاعی کشور در برابر دشمنان صورت گرفته و گواه روح بلند ایثار و فداکاری است که در این خانواده جریان دارد.

این اقدام خودجوش و ایثارگرانه، در حالی صورت می‌گیرد که دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش برای تضعیف توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران هستند. اهدای این مبلغ توسط خانواده این شهید، پاسخی دندان‌شکن به این توطئه‌ها و نمایشی از اتحاد و همدلی مردم با نیروهای مسلح کشور است.