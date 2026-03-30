به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، ضمن بررسی فرآیندهای پرستاری از نزدیک در جریان وضعیت درمانی مجروحان و بیماران قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش محوری پرستاران در ارائه مراقبت‌های حیاتی، تأکید کرد: تلاش پیوسته و مسئولانه اعضای کادر سلامت، به‌ ویژه پرستاران، عامل اصلی حفظ کیفیت خدمات درمانی در شرایط حساس و بحرانی است. این موضوع جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای پرستاران است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، مسئولیت‌پذیری و آمادگی دائمی پرستاران را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام سلامت دانست و گفت: قدردانی از زحمات آنها یک وظیفه سازمانی است و وزارت بهداشت در مسیر تقویت حمایت‌های عملی از آنها تلاش می‌کند.

عبادی همچنین پیام تشکر وزیر بهداشت را به کادر سلامت و بیماران منتقل کرد و بر تداوم حمایت‌های وزارت بهداشت از پرستاران و کارکنان مراکز درمانی تأکید کرد.