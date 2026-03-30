۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

آمادگی پرستاران از پشتوانه‌های مهم نظام سلامت است 

معاون پرستاری وزارت بهداشت، مسئولیت‌پذیری و آمادگی دائمی پرستاران را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام سلامت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، ضمن بررسی فرآیندهای پرستاری از نزدیک در جریان وضعیت درمانی مجروحان و بیماران قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش محوری پرستاران در ارائه مراقبت‌های حیاتی، تأکید کرد: تلاش پیوسته و مسئولانه اعضای کادر سلامت، به‌ ویژه پرستاران، عامل اصلی حفظ کیفیت خدمات درمانی در شرایط حساس و بحرانی است. این موضوع جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای پرستاران است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، مسئولیت‌پذیری و آمادگی دائمی پرستاران را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام سلامت دانست و گفت: قدردانی از زحمات آنها یک وظیفه سازمانی است و وزارت بهداشت در مسیر تقویت حمایت‌های عملی از آنها تلاش می‌کند.

عبادی همچنین پیام تشکر وزیر بهداشت را به کادر سلامت و بیماران منتقل کرد و بر تداوم حمایت‌های وزارت بهداشت از پرستاران و کارکنان مراکز درمانی تأکید کرد.

