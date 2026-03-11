حضور میدانی معاون پرستاری وزارت بهداشت در مرکز درمانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی کشور، با حضور در یکی از مراکز درمانی در مرکز تهران، روند ارائه خدمات درمانی و مراقبتهای پرستاری به بیماران را از نزدیک ارزیابی کرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در این بازدید با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، ضمن بررسی روند ارائه خدمات، با پرستاران و اعضای کادر درمان درباره شرایط خدمترسانی، چالشها و راهکارهای بهبود مراقبت از بیماران گفتوگو کرد.
عبادی همچنین با حضور در بخشهای بستری، از بیماران و مجروحان عیادت کرد و با دلجویی از آنان، برای بهبودی و سلامتیشان آرزو کرد. وی تلاشهای شبانهروزی پرستاران و کارکنان درمانی را ارج نهاد و نقش آنان را در حفظ پایداری نظام سلامت و ایجاد آرامش بیماران، نقشی حیاتی و تعیینکننده توصیف کرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به شرایط ویژه کشور در روزهای جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: در این روزهای حساس، جلوههای واقعی ایثار، مسئولیتپذیری و تعهد حرفهای پرستاران بیش از پیش نمایان میشود؛ آنان با روحیهای سرشار از فداکاری، در خط مقدم مراقبت از بیماران و صیانت از سلامت جامعه ایستادهاند.
وی افزود: این بازدید تنها بررسی میدانی روند خدمات درمانی نیست، بلکه پیامی روشن برای سازمانها و نهادهای تصمیمگیر فرا وزارت بهداشت است تا حضور فعال و حمایت از پرستاران در عبور از بحران، همواره در ذهن و سیاستگذاریها باقی بماند.
عبادی در پایان بازدید با ابراز خداقوت به پرستاران و کارکنان درمانی، از تلاشهای آنان قدردانی کرد و تأکید نمود: روحیه همدلی، تعهد و ایثار کادر پرستاری، سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت کشور و پشتوانهای مهم برای عبور از شرایط حساس امروز است.
