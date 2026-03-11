۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

حضور میدانی معاون پرستاری وزارت بهداشت در مرکز درمانی تهران

معاون پرستاری وزارت بهداشت، در دهمین روز از جنگ تحمیلی رمضان با حضور میدانی در یکی از مراکز درمانی در مرکز تهران، روند ارائه خدمات درمانی و مراقبت‌های پرستاری را از نزدیک بررسی کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی کشور، با حضور در یکی از مراکز درمانی در مرکز تهران، روند ارائه خدمات درمانی و مراقبت‌های پرستاری به بیماران را از نزدیک ارزیابی کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، ضمن بررسی روند ارائه خدمات، با پرستاران و اعضای کادر درمان درباره شرایط خدمت‌رسانی، چالش‌ها و راهکارهای بهبود مراقبت از بیماران گفت‌وگو کرد.

عبادی همچنین با حضور در بخش‌های بستری، از بیماران و مجروحان عیادت کرد و با دلجویی از آنان، برای بهبودی و سلامتی‌شان آرزو کرد. وی تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران و کارکنان درمانی را ارج نهاد و نقش آنان را در حفظ پایداری نظام سلامت و ایجاد آرامش بیماران، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده توصیف کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به شرایط ویژه کشور در روزهای جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: در این روزهای حساس، جلوه‌های واقعی ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای پرستاران بیش از پیش نمایان می‌شود؛ آنان با روحیه‌ای سرشار از فداکاری، در خط مقدم مراقبت از بیماران و صیانت از سلامت جامعه ایستاده‌اند.

وی افزود: این بازدید تنها بررسی میدانی روند خدمات درمانی نیست، بلکه پیامی روشن برای سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر فرا وزارت بهداشت است تا حضور فعال و حمایت از پرستاران در عبور از بحران، همواره در ذهن و سیاست‌گذاری‌ها باقی بماند.

عبادی در پایان بازدید با ابراز خداقوت به پرستاران و کارکنان درمانی، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و تأکید نمود: روحیه همدلی، تعهد و ایثار کادر پرستاری، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور و پشتوانه‌ای مهم برای عبور از شرایط حساس امروز است.

کد خبر 6771752
محمد رضازاده

