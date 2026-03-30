مراقب کودکان مبتلا به بیماری قلبی باشید؛ آنها را از استرس دور کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدمهدی منجم متخصص قلب و عروق ، استرس و اضطراب را از عوامل مهم در بروز و تشدید بیماریهای قلبی و عروقی دانست و اظهار کرد: استرس میتواند موجب آریتمی یا بینظمی ضربان قلب شود و بر تنگی عروق نیز اثر بگذارد؛ هرچند بروز تنگی عروق در کودکان نادر است.
وی افزود: کودکان مبتلا به بیماریهای زمینهای قلبی با کوچکترین عامل استرسزا مستعد بروز علائم بیماری هستند و اضطراب ناشی از اخبار جنگ و شرایط بحرانی میتواند مشکلات قلبی این کودکان را تشدید کند.
دور کردن کودکان از اخبار جنگ؛ نخستین خط دفاعی
منجم، بهترین راهکار پیشگیرانه را دور نگهداشتن کودکان از اخبار جنگ عنوان کرد و گفت: در شرایط بحرانی که امکان تفریح خارج از منزل محدود است، والدین باید فضای مناسب برای بازی، تحرک و سرگرمی کودکان را در محیط خانه فراهم کنند.
وی درباره نگرانیهای مربوط به تأمین دارو نیز خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچ کمبودی در زمینه داروهای بیماران قلبی در سطح استان و کشور وجود ندارد و بیماران میتوانند همانند گذشته داروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
حمایت عاطفی؛ همتراز با درمان دارویی
این متخصص قلب و عروق، حمایت عاطفی را از ارکان اصلی مراقبت از کودکان مبتلا به بیماری قلبی در شرایط بحرانی دانست و گفت: صدای جنگندهها و انفجارها میتواند ترس و اضطراب کودکان را چند برابر کند؛ در چنین شرایطی، محبت و همراهی والدین نقش حیاتی در ایجاد آرامش دارد و حفظ آرامش کودک، به اندازه مصرف منظم دارو اهمیت دارد.
تأکید بر مصرف منظم دارو و استفاده از مشاورههای آنلاین
منجم بر ضرورت ادامه مصرف منظم داروها تأکید کرد و افزود: در صورت نیاز، بیماران میتوانند با پزشک معالج یا متخصصان قلب در ارتباط باشند. همچنین امکان استفاده از خدمات مشاوره آنلاین پزشکی برای دریافت راهنمایی درباره نحوه مصرف دارو و عوارض احتمالی نیز فراهم است.
علائم هشدار دهنده مشکلات قلبی در کودکان
وی با بیان اینکه مشکلات قلبی در کودکان معمولاً به شکل ضعف، خستگی، کبودی صورت و ناخنها و تپش قلب بروز میکند، ادامه داد: خستگی بیش از حد، کبودی لبها، بیاشتهایی و کاهش وزن از جمله علائم هشداردهنده نارسایی قلبی هستند و در صورت مشاهده این نشانهها، مراجعه فوری به متخصص قلب ضروری است.
این متخصص قلب و عروق همچنین درباره تپش قلب شدید در کودکانی که سابقه بیماری قلبی ندارند، گفت: ضربان قلب کودکان به طور طبیعی از بزرگسالان بالاتر است، اما اگر ناگهان به بیش از ۱۷۰ ضربه در دقیقه برسد، باید جدی گرفته شده و بررسی تخصصی انجام شود.
فعالیت بدنی و تغذیه سالم؛ مکمل کنترل استرس
رئیس بیمارستان قلب فرشچیان با اشاره به اهمیت فعالیت بدنی در کودکان مبتلا به مشکلات قلبی گفت: در صورت عدم وابستگی به اکسیژن، محدودیت خاصی برای فعالیت بدنی وجود ندارد و حتی در منزل نیز میتوان با پیادهروی و بازیهای حرکتی، تحرک کودکان را حفظ کرد.
وی همچنین بر اهمیت تغذیه سالم تأکید کرد و افزود: والدین باید کودکان را به مصرف غذاهای سالم تشویق کرده و از مصرف فستفودها و غذاهای آماده پرهیز کنند، زیرا این موارد در کنار کمتحرکی و استفاده بیش از حد از بازیهای رایانهای، خطر بروز و تشدید بیماریهای قلبی را افزایش میدهد.
منجم در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط پر استرس، کنترل اضطراب، حفظ آرامش خانواده، فعالیت بدنی مناسب و تغذیه سالم میتواند از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند و حمایت عاطفی والدین، مؤثرترین عامل در حفاظت از کودکان مبتلا به بیماریهای قلبی است.
