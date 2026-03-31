برنامه جایگزینی واردات دارو از اروپا به شرق آسیا 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در مورد تأمین دارو، با توجه به شرایط تنگه هرمز، کشورهای متخاصم و حامیانشان تصور می‌کردند ما با مشکل مواجه شویم، اما به لطف خدا در داخل کشور چنین مشکلی نداریم.

وی افزود: به دنبال دستورات «امام شهید» در جریان جنگ ۱۲ روزه و جلساتی که در آن زمان برگزار شد، ذخایر استراتژیک دارویی کشور به خوبی پیش‌بینی شد. ۹۸ درصد داروهای کشور از نظر تعداد و ۸۷ درصد از نظر ارزش ریالی، سهم تولید داخل است.

محمدبیگی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برنامه‌ای جدی برای تاب‌آوری نظام سلامت تدوین کرده است، گفت: در حال جایگزینی واردات ۷۴۰ میلیون دلاری دارو از کشورهای اروپایی و آمریکایی با کشورهای همسو، به‌ویژه کشورهای شرقی نظیر چین، روسیه و سایر کشورهای دوست و برادر هستیم.

وی در همین راستا افزود: این اقدام قطعاً به ضرر غرب خواهد بود، چرا که ارزهای منطقه‌ای را جایگزین دلار خواهیم کرد. همچنین بحث داخلی‌سازی، انتقال فناوری، تولید مشترک و تأسیس شعب نمایندگی برای داروهایی که هنوز در کشور موجود نیست، با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشمندان جوان در حال وقوع است.

محمدبیگی با عنوان این مطلب که نظام سلامت یکی از ارکان اصلی این تاب‌آوری است، گفت: ما موظفیم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که توسط «امام شهید» در سال ۱۳۹۲ در ۲۲ بند ابلاغ شده بود، به طور کامل اجرا کنیم.

وی ادامه داد: یکی از این راهبردها، تنوع‌بخشی به مبادی تأمین دارو و قطع وابستگی به محور «صهیونی-آمریکایی» است. نکته دیگر، مدیریت منابع انسانی و تقویت نیروهای حد واسط است. ما از تجربه دفاع مقدس ۸ ساله آموخته‌ایم که شبکه بهورزان، مامایی و دارویاری می‌توانند در نبود نیروهای متخصص، بار درمان را به دوش بکشند.