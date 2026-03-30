۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

قدردانی هلال احمر از شهرداری جهت کمک در مداوای سگ‌های زنده‌یاب

قدردانی هلال احمر از شهرداری جهت کمک در مداوای سگ‌های زنده‌یاب

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از قدردانی جمعیت هلال احمر از همکاری مدیریت پسماند شهرداری جهت مداوای سگ‌های زنده‌یاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا کاظمیان معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به تعامل این سازمان برای استقرار درمانگاه سیار تخصصی دامپزشکی در مرکز هلال‌احمر استان تهران پرداخت و تصریح کرد: مسئولان این نهاد امدادی و به ویژه مربیان سگ‌های زنده‌یاب از سازمان مدیریت پسماند برای این اقدام سازنده و موثر در سرعت بخشیدن به عملیات نجات افراد از زیر آوار تقدیر و تشکر کردند.

کاظمیان افزود: خوشبختانه این اقدام که از سوی سازمان مدیریت پسماند با هدف پایش وضعیت سلامت و رسیدگی تخصصی به سگ‌های زنده‌یاب و جست‌وجوگر هلال احمر انجام شد، توانسته تاکنون نقش به‌سزایی در حفظ آمادگی عملیاتی این حیوانات قهرمان برای نجات جان شهروندان در جنگ رمضان ایفا کند.

