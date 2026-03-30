تکمیل کانال C۲۵ شبکه سد البرز در مازندران اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان عصر دوشنبه با حضور در محل اجرای پروژه سیفون کانال C۲۵ شبکه آبیاری و زهکشی البرز، بر تسریع در روند تکمیل این طرح زیرساختی تأکید کرد.
داوودیان در بازدید از سازه سیفون دوک که با هدف افزایش ظرفیت انتقال آب از سد آیتالله صالحی مازندرانی به شبکه البرز در حال اجرا است، گفت: تکمیل این سازه انقطاعی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای به شمار میرود و باید با استفاده از تمامی ظرفیتها در کوتاهترین زمان به سرانجام برسد.
وی افزود: کانال C۲۵ بهعنوان یکی از بخشهای اصلی شبکه آبیاری و زهکشی البرز نقش مهمی در تأمین آب بخش کشاورزی دارد و بهرهبرداری کامل از آن میتواند تأثیر قابل توجهی در افزایش راندمان آبیاری داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه از اسفندماه سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: برای تکمیل این کانال، علاوه بر احداث سازه سیفون در روستای دوک قائمشهر، دو سازه انقطاعی دیگر در شهرستان جویبار و یک طرح ایمنسازی در روستای نقیبکلای بابل نیز در دست اجرا قرار دارد.
داوودیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود چهار متر مکعب بر ثانیه آب از این کانال عبور میکند که با تکمیل پروژه، این میزان به ۱۴ متر مکعب بر ثانیه افزایش خواهد یافت و امکان آبیاری حدود پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی شبکه البرز فراهم میشود.
وی گفت: این پروژه یکی از طرحهای مهم حوزه مدیریت منابع آب در استان مازندران به شمار میرود که نقش بسزایی در بهبود بهرهوری آب و توسعه کشاورزی منطقه خواهد داشت.
