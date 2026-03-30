واریز کامل اعتبارات استانی ۱۴۰۴؛ تأکید بر تسریع جذب منابع

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی مجموعه اقتصادی استان اظهار کرد: در روزهای پایانی سال، همکاران ما حتی پس از تحویل سال نیز در خزانهداری حضور داشتند تا واریز تخصیص های ابلاغی از سازمان مدیریت را به حساب ۹۸ دستگاه اجرایی و شهرداری های استان انجام دهند.
وی افزود: با این تلاشها، از مجموع سه هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۴، تمامی مبالغ تخصیصی به حساب دستگاههای اجرایی واریز شد و با پیگیری های استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آخرین میزان تخصیص نیز به ۸۱ درصد افزایش یافت که نسبت به سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به جزئیات مراحل تخصیص این اعتبارات بیان کرد: منابعی که از محل اوراق مرابحه بوده در چند مرحله به دستگاهها پرداخت شده و روند توزیع به گونهای مدیریت شد که در نهایت تمامی اعتبارات به صورت کامل در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
ذاکریان ادامه داد: در مجموع حدود دو هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه به حساب دستگاههای اجرایی استان و شهرداری ها واریز شده است.
وی با بیان اینکه هماکنون بیش از هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از این اعتبارات در حساب ۴۲ دستگاه اجرایی استان موجود است، تصریح کرد: این موضوع نشاندهنده ظرفیت مناسب برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای در استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در عین حال بر ضرورت تسریع در جذب و هزینهکرد اعتبارات تأکید کرد و گفت: برخی دستگاههای اجرایی نیازمند تلاش بیشتر برای افزایش درصد جذب منابع هستند و باید با برنامهریزی دقیقتر، روند اجرای پروژهها را تسریع کنند.
ذاکریان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح منابع و تسریع در جذب اعتبارات، نقش مهمی در تحقق اهداف توسعهای استان و بهبود شاخصهای اقتصادی خواهد داشت.
نظر شما