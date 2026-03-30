جذب ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی که با هدف بررسی روند جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی برگزار شد، از تلاشهای ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و خزانه استان در زمینه جذب اعتبارات سال ۱۴۰۴ قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت تسریع در تأمین منابع مالی برای طرحهای عمرانی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید با جدیت بیشتری موضوع جذب اعتبارات را دنبال کنند تا روند اجرای پروژههای عمرانی استان با سرعت بیشتری پیش برود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت اولویتبندی پروژهها تأکید کرد و گفت: در اجرای طرحهای عمرانی باید تمرکز بر پروژههای دارای اولویت باشد و برنامهریزیها به گونهای انجام شود که افزایش امید و رضایت مردم را به دنبال داشته باشد.
فرهادی با بیان اینکه پیگیری جدی جذب منابع در دستور کار مدیریت استان قرار دارد، تصریح کرد: در همین راستا نخستین نشست تخصصی با محوریت بررسی روند جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی بهزودی برگزار خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین منابع از سطح ملی خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجام شده و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی استان، تاکنون دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی برای خراسان جنوبی جذب شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: تداوم این روند و افزایش میزان تخصیص اعتبارات نیازمند تلاش مضاعف مدیران و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است تا زمینه اجرای طرحهای عمرانی و توسعه استان بیش از پیش فراهم شود.
