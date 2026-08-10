به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر دوشنبه در نشست پیگیری جذب اعتبارات طرحها و پروژههای عمرانی مصوب سال ۱۴۰۴ که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار کشور ناشی از جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه دشمنان، روند توسعه و پیشرفت در کشور با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: تحقق اولویتهای توسعهای استان و اجرای طرحها و پروژههای عمرانی در چنین شرایطی، نیازمند عزم جدی، پیگیری مستمر و تلاش شبانهروزی مدیران دستگاههای اجرایی است.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، جذب بهموقع اعتبارات ملی و استانی و جلوگیری از بازگشت این منابع را یکی از اولویتهای مدیریت ارشد استان دانست و گفت: دستگاههای اجرایی باید موضوع جذب اعتبارات را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
نجفی تأکید کرد: اجرای برنامههای کلان عمرانی و دستیابی به اهداف توسعهای استان در شرایط اقتصادی موجود، مستلزم آن است که مدیران دستگاهها روند جذب اعتبارات را به صورت مستمر پیگیری کرده و اجازه ندهند منابع اختصاصیافته از دست برود.
وی با اشاره به آثار تأخیر در جذب اعتبارات، بیان کرد: هرگونه تعلل در این زمینه میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی را با اختلال مواجه کند و به همین دلیل عملکرد مدیران در جذب اعتبارات ملی و استانی، یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد دستگاهها محسوب میشود.
در ادامه این نشست، وضعیت جذب اعتبارات ملی و استانی دستگاههای اجرایی استان به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت و مدیران مربوطه گزارشی از عملکرد دستگاه خود در این زمینه ارائه کردند.
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