پیام تبریک و تسلیت فرمانده نیروی زمینی سپاه درپی شهادت دریابان تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک و تسلیت سرتیپ پاسدار محمّد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه بمناسبت شهادت دریابان تنگسیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا

( آیه 23 سوره مبارکه احزاب)

شهادت مقتدرانه سردار سرافراز سپاه اسلام و فرمانده غیور نیروی دریایی سپاه بزرگ مرد میدانهای جهاد و شهادت و مدافع شجاع تمامیت ارضی مرزهای دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پهنه گسترده آب های نیلگون خون و شرف، خلیج همیشه فارس و تنگه احد نبرد سرنوشت ساز جنود الله در برابر ارتش کفر جهانی، دریابان پاسدار، شهید علیرضا تنگسیری را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی)، خانواده معظم شهید، نیروهای مسلح ج.ا.ا، دریادلان نیروی دریایی، ملت مقاوم، رشید، متدین و انقلابی ایران اسلامی به خصوص مردم قهرمان خطه جنوب کشور تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

دریابان پاسدارشهید علیرضا تنگسیری که تمامی عمر با برکت خویش را مخلصانه

در مسیر جهاد و مبارزه ای خستگی ناپذیر در برابر دشمنان قسم خورده اسلام، انقلاب و ملت شهید پرور ایران و مقابله با توطئه های استکبار جهانی و صهیونیسم خبیث و کودک کش سپری نمود، در اوج اقتدار و سربلند از خلق پیروزی هایی راهبردی، سرنوشت ساز، شگرف و دشمن شکن، در نبردی عاشورایی با ارتش تروریست و جنایتکار آمریکایی- صهیونی، به آرزوی دیرینه خود رسید و به فیض عظمای شهادت نائل گردید.

اینجانب ضمن آرزوی علو درجات و رحمت واسعه الهی برای فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریابان پاسدار شهید، علیرضا تنگسیری، برای خانواده معظم ایشان صبر و اجر جزیل و برای همرزمان آن شهید والامقام در نیروی دریایی سپاه و تمامی رزمندگان مخلص، جان بر کف و دلیر اسلام و ملت مقاوم، سرافراز و همیشه در صحنه ایران عزیز، نصرت الهی و پیروزی قاطع بر دشمنان زبون را از پیشگاه خداوند قادر متعال آرزومندم.

سرتیپ پاسدار محمّد کرمی ـ فرمانده نیروی زمینی سپاه - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰