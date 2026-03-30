۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

وضعیت ایمنی تأسیسات هسته‌ای تحت کنترل و نظارت دقیق قرار دارد

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: وضعیت ایمنی تأسیسات هسته‌ای به صورت مستمر توسط مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور تحت پایش و ارزیابی دقیق قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کاردان، معاون سازمان انرژی اتمی و رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت ایمنی تأسیسات هسته‌ای به صورت مستمر توسط مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور تحت پایش و ارزیابی دقیق قرار دارد، گفت: بلافاصله پس از گزارش هرگونه حادثه یا آسیب احتمالی، در صورت لزوم تیم‌های تخصصی ایمنی پرتوی و ارزیابی فنی وارد عمل شده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: تا این لحظه، آسیب‌های وارده به گونه‌ای نبوده است که تهدیدی متوجه سلامت مردم شود. تمامی سامانه‌های ایمنی، پایش محیطی و مدیریت اضطراری در حالت فعال و پایدار قرار دارند.

کد مطلب 6787423
زهرا علیدادی

    به IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      به نیروگاه اتمی حمله نمی شود صددرصد

