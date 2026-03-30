به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، در نامه وزیر ورزش و جوانان خطاب به رییس کمیته بینالمللی المپیک (IOC) آمده است:
«مایلم مراتب نگرانی عمیق جامعه ورزشی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به رخدادهای دردناک اخیر در نتیجه تجاوز تروریستی و حمله وحشیانه آمریکا و رژیم اسراییل به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران که با نقض آشکار تعهدات قانونی و بین المللی و در میانه مسیر دیپلماتیک صورت گرفته و منجر به جانباختن تعداد زیادی از مردم ایران از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان ورزشکار و آسیب دیدن زیرساختهای ورزشی کشورم شده است، به آگاهی سرکارعالی برسانم.
در میان این حوادث تأسفبار، گزارشهای رسمی حاکی از آن است که ۱۶۵ کودک بیگناه دانشآموز مدرسه ابتدایی (شجره طیبه-میناب)، در پی شلیک مستقیم آمریکا به یک دبستان جان خود را از دست دادهاند. همچنین ۲۰ دختر نوجوان که در حال تمرین والیبال در یک سالن ورزشی بودند، در نتیجه این حملات جان باختهاند. این رویدادهای تکاندهنده نه تنها جامعه ایران، بلکه جامعه بزرگ ورزش را عمیقاً متأثر و اندوهگین ساخته است.
علاوه بر این خسارات انسانی جبرانناپذیر، شماری از زیرساختها و اماکن ورزشی کشور نیز هدف قرار گرفته و دچار آسیبهای جدی شدهاند؛ امری که حق بنیادین ورزشکاران را برای دسترسی به محیطی امن جهت فعالیتهای ورزشی و رشد سالم را سلب میکند.
منشور المپیک بهروشنی بر ارزشهایی همچون صلح، کرامت انسانی، احترام متقابل و حمایت از جوانان از طریق ورزش تأکید دارد. در همین چارچوب، جامعه ورزشی ایران انتظار دارد کمیته بینالمللی المپیک به عنوان حافظ و مجری منشور المپیک، موضعی مسئولانه، انسانی و اصولی در قبال چنین رخدادهایی اتخاذ نماید و با محکوم کردن جنایات تروریستی آمریکا و رژیم اسراییل بر علیه مردم ایران از تمامی ظرفیتهای اخلاقی و نهادی خود برای صیانت از ارزشهای بنیادین ورزش و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی بهره گیرد.
ما بر این باوریم که جنبش جهانی المپیک می تواند همواره فراتر از مرزهای جغرافیایی، مدافع صلح، انسانیت و امنیت ورزشکاران ایفای نقش کند. اطمینان داریم صدای کودکان و نوجوانان بیگناهی که قربانی این حملات تروریستی شدهاند، در وجدان بیدار خانواده بزرگ المپیک بازتاب خواهد داشت.
