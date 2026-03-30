وزارت بهداشت آمار شهدای جنگ را اعلام کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات دشمن آمریکایی صهیونی را تا دهم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.
آمار وزارت بهداشت:
بستری های موجود ۵۳۳ نفر
درمان و ترخیص ۲۵۲۸۶
شهدای مدافع سلامت ۲۴ نفر
آمبولانس های آسیب دیده ۴۱ دستگاه
تعداد عمل های جراحی انجام شده ۱۰۲۱ مورد
مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۱۴ نفر
شهید کمتر از ۵ سال ۱۷ کودک
مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۸۰۳ نفر
مصدوم کمتر از ۲ سال ۶۵ کودک
پایگاه های اورژانس آسیب دیده ۵۳ واحد
مراکز درمانی آسیب دیده ۴۴ واحد
مراکز بهداشت آسیب دیده ۲۰۴ واحد
شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۱۶ نفر
بیمارستان های تخلیه شده ۶ واحد
بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان
شهید خانم ۲۴۹ نفر
مصدوم خانم ۴۳۵۰ نفر
