خسارت به ۱۳ واحد آموزشی سقز در پی حملات هوایی رژیم صهیونی و آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیر آموزش و پرورش این شهرستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی فرهنگیان در شرایط دشوار جنگ تحمیلی، بر اهمیت تداوم روند آموزش دانش‌آموزان تأکید کرد.

فرماندار ویژه شهرستان سقز با اشاره به خسارت واردشده به ۱۳ واحد آموزشی، بر ضرورت استمرار آموزش مجازی و حفظ کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در شرایط جنگی تأکید کرد.

محمد گدرونی، مدیر آموزش و پرورش سقز، در این دیدار اعلام کرد: ۱۲ واحد آموزشی به همراه ساختمان اداره آموزش و پرورش این شهرستان در جریان جنگ دچار خسارت شده‌اند.

همچنین آرمان حسنی، مدیر آموزش و پرورش منطقه زیویه، با اشاره به وضعیت مدارس این منطقه، اظهار داشت: واحدهای آموزشی زیویه در این مدت خسارتی ندیده‌اند.

در این نشست، آخرین وضعیت مدارس، چالش‌های موجود و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش در شرایط جنگی مورد بررسی قرار گرفت.