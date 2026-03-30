۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

خسارت به ۱۳ واحد آموزشی سقز در پی حملات هوایی رژیم صهیونی و آمریکایی

سنندج- فرماندار ویژه شهرستان سقز با اشاره به خسارت واردشده به ۱۳ واحد آموزشی، بر ضرورت استمرار آموزش مجازی و حفظ کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در شرایط جنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیر آموزش و پرورش این شهرستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی فرهنگیان در شرایط دشوار جنگ تحمیلی، بر اهمیت تداوم روند آموزش دانش‌آموزان تأکید کرد.

محمد گدرونی، مدیر آموزش و پرورش سقز، در این دیدار اعلام کرد: ۱۲ واحد آموزشی به همراه ساختمان اداره آموزش و پرورش این شهرستان در جریان جنگ دچار خسارت شده‌اند.

همچنین آرمان حسنی، مدیر آموزش و پرورش منطقه زیویه، با اشاره به وضعیت مدارس این منطقه، اظهار داشت: واحدهای آموزشی زیویه در این مدت خسارتی ندیده‌اند.

در این نشست، آخرین وضعیت مدارس، چالش‌های موجود و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش در شرایط جنگی مورد بررسی قرار گرفت.

