  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

ثبت بیش از ۱۸ هزار بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری خراسان رضوی 

مشهد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: بیش از ۱۸ هزار بازدید نوروی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری خراسان رضوی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی اظهار کرد: بازدید از مجموعه ها و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان که از پنجم فروردین ماه پس از هشت روز تعطیلی به دلیل شرایط جنگی بازگشایی شده است تا کنون به تعداد ۱۸ هزار و ۳۳۰ نفر ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: از مهمترین مجموعه ها و آثار تاریخی میزبان مسافران نوروزی می توان به آرامگاه فردوسی، مجموعه باغ نادری در مشهد و آرامگاههای خیام و عطار در نیشابور اشاره کرد.

وی با اشاره به ثبت ۲ میلیون و ۲۳ هزار و ۱۹ نفر- شب اقامت از ۲۵ اسفند تا پایان روز نهم فروردین در خراسان رضوی اضافه کرد: بیش از یک و نیم میلیون نفر - شب اقامت در استان ظرفیت، آماده‌سازی شده است.

موسوی گفت: نظارت بر روند خدمت رسانی به مسافران در تمامی بخشها با قوت در حال انجام است.

کد مطلب 6787558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها