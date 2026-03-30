به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی اظهار کرد: بازدید از مجموعه ها و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان که از پنجم فروردین ماه پس از هشت روز تعطیلی به دلیل شرایط جنگی بازگشایی شده است تا کنون به تعداد ۱۸ هزار و ۳۳۰ نفر ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: از مهمترین مجموعه ها و آثار تاریخی میزبان مسافران نوروزی می توان به آرامگاه فردوسی، مجموعه باغ نادری در مشهد و آرامگاههای خیام و عطار در نیشابور اشاره کرد.

وی با اشاره به ثبت ۲ میلیون و ۲۳ هزار و ۱۹ نفر- شب اقامت از ۲۵ اسفند تا پایان روز نهم فروردین در خراسان رضوی اضافه کرد: بیش از یک و نیم میلیون نفر - شب اقامت در استان ظرفیت، آماده‌سازی شده است.

موسوی گفت: نظارت بر روند خدمت رسانی به مسافران در تمامی بخشها با قوت در حال انجام است.