به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی اظهار کرد: بازدید از مجموعه ها و جاذبههای تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان که از پنجم فروردین ماه پس از هشت روز تعطیلی به دلیل شرایط جنگی بازگشایی شده است تا کنون به تعداد ۱۸ هزار و ۳۳۰ نفر ثبت شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود: از مهمترین مجموعه ها و آثار تاریخی میزبان مسافران نوروزی می توان به آرامگاه فردوسی، مجموعه باغ نادری در مشهد و آرامگاههای خیام و عطار در نیشابور اشاره کرد.
وی با اشاره به ثبت ۲ میلیون و ۲۳ هزار و ۱۹ نفر- شب اقامت از ۲۵ اسفند تا پایان روز نهم فروردین در خراسان رضوی اضافه کرد: بیش از یک و نیم میلیون نفر - شب اقامت در استان ظرفیت، آمادهسازی شده است.
موسوی گفت: نظارت بر روند خدمت رسانی به مسافران در تمامی بخشها با قوت در حال انجام است.
