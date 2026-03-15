  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

دستگیری جویندگان گنج در بخش رضویه مشهد

مشهد- فرمانده بخش انتظامی رضویه مشهد گفت: با هوشیاری ماموران پلیس۲ متهم به حفاری های غیرمجاز در یکی از مناطق بخش رضویه شهرستان مشهد به دام افتادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمود سالارزاده اظهار کرد: شب گذشته ماموران بخش انتظامی رضویه هنگام گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی به یک دستگاه سواری پراید با ۲ سرنشین مرد مظنون شدند.

فرمانده بخش انتظامی رضویه مشهد افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو با علائم هشدار دهنده در بازرسی از خودرو ۲ دستگاه گنج یاب و ابزار آلات حفاری کشف کردند.

وی با اشاره به توقیف خودرو پراید تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

فرمانده بخش انتظامی رضویه مشهد با اعلام اینکه میراث فرهنگی مربوط به پیشینه تاریخی هر ملت و قومی است و باید به عنوان میراث آیندگان حفظ شود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6775462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها