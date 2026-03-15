دستگیری جویندگان گنج در بخش رضویه مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمود سالارزاده اظهار کرد: شب گذشته ماموران بخش انتظامی رضویه هنگام گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی به یک دستگاه سواری پراید با ۲ سرنشین مرد مظنون شدند.

فرمانده بخش انتظامی رضویه مشهد افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو با علائم هشدار دهنده در بازرسی از خودرو ۲ دستگاه گنج یاب و ابزار آلات حفاری کشف کردند.

وی با اشاره به توقیف خودرو پراید تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

فرمانده بخش انتظامی رضویه مشهد با اعلام اینکه میراث فرهنگی مربوط به پیشینه تاریخی هر ملت و قومی است و باید به عنوان میراث آیندگان حفظ شود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.