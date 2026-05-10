به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده صبح یکشنه در نشست هماهنگی برگزاری آیین بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری بر برگزاری برنامه‌ای فاخر و متناسب با جایگاه این اندیشمند جهانی با بهره‌گیری از توانمندی‌های فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار نیشابور با اشاره به صدور احکام اعضای انجمن مفاخر شهرستان، این اقدام را رویدادی مبارک در مسیر پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی و علمی نیشابور دانست و اظهار کرد: شکل‌گیری و صدور احکام انجمن مفاخر شهرستان با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن مفاخر کشور صورت گرفته و اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است که می‌تواند زمینه توجه و صیانت بیشتر از مفاخر این خطه را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه این انجمن افزود: انجمن مفاخر شهرستان برای انجام مأموریت‌های خود نیازمند پشتوانه اعتباری و تعریف ردیف بودجه است، چرا که هدف از تشکیل آن، پاسداشت مفاخر شهرستان و برگزاری برنامه‌هایی در شأن نام و جایگاه آنان است و تحقق این مهم بدون تأمین منابع مالی کافی امکان‌پذیر نخواهد بود.

دونده در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: امسال به دلیل فضای حاکم بر جامعه و اندوهی که در کشور وجود دارد، امکان برگزاری آیین بزرگداشت خیام در گستره و قواره ملی فراهم نیست، اما این شرایط هرگز به معنای کمرنگ شدن توجه به این مناسبت مهم فرهنگی نخواهد بود.

فرماندار نیشابور خاطرنشان کرد: مردم نیشابور و ایران دلبستگی عمیقی به چهره‌های سترگی چون خیام و عطار دارند و شایسته است برنامه‌ای فاخر و درخور شأن این مفاخر نامدار برگزار شود.

وی با تأکید بر توجه به مطالبات فرهنگی مردم تصریح کرد: باید با شهامت و اراده در مسیر خواسته‌های فرهنگی جامعه گام برداریم و در عین رعایت ملاحظات کشور، آیینی درخور نام و جایگاه حکیم عمر خیام نیشابوری برگزار کنیم.

دونده همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرستان تأکید کرد و افزود: نیشابور از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی، هنری و علمی برخوردار است و می‌توان با تکیه بر توانمندی گروه‌ها و فعالان فرهنگی شهرستان، برنامه‌ای شایسته و ماندگار رقم زد.