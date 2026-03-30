به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از رصد شلیک موج جدیدی از موشکهای ایرانی به سمت تلآویو خبر داد.
براساس این گزارش، به دنبال این حملات، آژیرهای هشدار در تلآویو، مناطق جنوبی آن و شهرکهای شمال کرانه باختری به صدا درآمده است.
رسانههای صهیونیست از جمله شبکه ۱۲ گزارش دادند که طی ۱۰ دقیقه، دو حمله موشکی از سوی ایران به تلآویو صورت گرفته است و صدای انفجارهای مهیبی در مرکز اراضی اشغالی ناشی از عملیاتهای رهگیری شنیده شده است.
در همین راستا، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی و روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» مدعی شدند برخی موشکها در مناطق باز فرود آمدهاند، اما شبکه ۱۱ تلوزیون این رژیم از سقوط ترکش موشکهای خوشهای ایران در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی خبر داد.
همچنین اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گزارشهایی مبنی بر سقوط تکه های موشک در منطقه «گانی تکوا» در شرق تلآویو دریافت کرده است.
شبکه الجزیره نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در آسمان شهرکهای کرانه باختری به دنبال تلاش سامانههای پدافندی رژیم صهیونیستی برای مقابله با موشکهای ایرانی خبر داد.
