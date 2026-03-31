خبرنگاران ایستاده در برابر اردوگاه دروغ؛ صدای ما خاموش شدنی نیست

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری:خبرنگار، چشم بینا و گوش شنوای جامعه است. او نه فقط یک ناظر، که سرباز خط مقدم آگاهیبخشی محسوب میشود. برای ایفای این رسالت خطیر، حقوقی بنیادین دارد: حق دسترسی آزاد به اطلاعات که در قوانین ایران نیز بر آن تأکید شده است، حق آزادی قلم که در اصل بیست و چهارم قانون اساسی تضمین گردیده و حق مصونیت حرفهای که امنیت او را در مسیر دشوار کشف حقیقت تضمین میکند.
اما در جهانی که حقیقت اولین قربانی جنگهاست، جریانهای استکباری بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دشمنان اصلی حقیقت، به هیچ یک از این حقوق انسانی پایبند نیستند.
تلاش برای منصرف کردن خبرنگاران از افشای حقیقت توسط آمریکا
آمریکا و اسرائیل نه تنها مانع از انعکاس حقایق علیه خود میشوند، بلکه با لابیهای گسترده و جنگ ترکیبی، سعی در سرپوش گذاشتن بر جنایتهای خود دارند و اگر خبرنگاران مستقل و آزاد بخواهند پرده از حقیقت بردارند، آمریکاییها د صهیونیستها از هر ابزاری استفاده خواهند کرد تا جلوی آن را بگیرند، درست مانند اتفاقی که در مدرسه میناب افتاد و پهپادهای آمریکایی اسرائیلی حین بازدید خبرنگاران و مستندسازان خارجی، تلاش کردند فضایی رعب انگیز ایجاد کنند تا خبرنگاران را از تهیه گزارش برای افشای حقیقت منصرف کنند.
مدیرکل ارشاد هرمزگان: حمله به خبرنگاران در میناب ادامه نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با محکوم کردن حملات اخیر به خبرنگاران در میناب، تأکید کرد: این اقدامات در ادامه سلسله جنایات جنگی و نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است و سکوت مجامع جهانی نشاندهنده تشریفاتی بودن این قوانین است.
فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حیاتی اصحاب رسانه در زمان جنگ اظهار کرد: خبرنگاران در درگیریهای نظامی علاوه بر وظایف حرفهای خود، نقش تاریخنگاران را ایفا میکنند و با روایتهای دقیق و بیطرفانه، به ثبت وقایع و تنویر افکار عمومی کمک میکنند تا نسلهای آینده بتوانند قضاوت بهتری نسبت به جنگها داشته باشند.
وی با اشاره به آغاز جنگ علیه ایران با اقدام تروریستی در ترور رهبر معظم انقلاب و شخصیتهای ملی کشورمان، افزود: متأسفانه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با نقض آشکار حقوق بینالملل آغاز شد و از همه مهمتر، حمله عمدی به دو مدرسه دخترانه و پسرانه در شهر میناب در دقایق نخستین جنگ بود. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ادعای برتری کشورهای مهاجم، استفاده از واژه «اشتباه» برای این حملات، روایتی نادرست است و این حملات قطعاً عمدی بودهاند.
جلالی با تأکید بر اینکه هدف از این حملات، جلوگیری از ثبت و انتشار روایتهای دقیق از جنایات جنگی است، تصریح کرد: در روزهای اخیر شاهد بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به خبرنگاران لبنانی و همچنین حمله پهپادی به خبرنگاران خارجی که برای بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب آمده بودند، تلاش میکنند مانع از انتقال تصویر واقعی از این جنایات به جهان و نسلهای آینده شوند. این اقدامات، ادامه همان نقضهای آشکار حقوق بینالملل است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به قوانین بینالمللی حمایت از خبرنگاران در زمان جنگ، خاطرنشان کرد: بر اساس کنوانسیونهای ژنو و دستورالعملهای نهادهایی مانند یونسکو و گزارشگران بدون مرز، خبرنگاران در زمان جنگ جزو شهروندان غیرنظامی محسوب میشوند و طرفین درگیری موظف به احترام و حمایت از آنان هستند تا بتوانند روایت صحیح را به جامعه ارائه دهند، اما متأسفانه طی روزهای اخیر شاهد بیتوجهی به این قوانین هستیم.
قوانین بینالمللی جنبه تشریفاتی دارند
وی در پایان با اشاره به سکوت مجامع بینالمللی در قبال این جنایات، اظهار داشت: استمرار این نقضها و سکوت نهادهای بینالمللی نشان میدهد که این قوانین بیشتر جنبه تشریفاتی دارند و یا برای کشورهای خاصی وضع شدهاند. ما ایرانیان و همه آزاداندیشان جهان بر این باوریم که هر کسی در مسیر روایت صحیح از جنایات جنگی مانع ایجاد کند، در حقیقت چراغ حقیقت را خاموش میکند.
رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان: شهادت خبرنگاران در لبنان و تهدید خبرنگاران در میناب، مصداق بارز جنایت جنگی است
مسئول بسیج رسانه استان هرمزگان با محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سه خبرنگار جبهه مقاومت در جنوب لبنان، تأکید کرد: این اقدام تروریستی و همچنین ایجاد ناامنی برای خبرنگاران در میناب، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بینالمللی است و سکوت نهادهای مدعی حقوق بشر در قبال این جنایات، غیرقابل قبول میباشد.
مجید رنجبری، مسئول بسیج رسانه استان هرمزگان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سه خبرنگار جبهه مقاومت در جنوب لبنان اظهار داشت: این جنایت هولناک که منجر به شهادت «علی شعیب» خبرنگار شبکه المنار و «فاطمه فتونی» و برادرش «محمد فتونی» از شبکه المیادین شد، بار دیگر چهره وحشیانه و ضدبشری این رژیم جعفر را به جهانیان آشکار ساخت.
وی با اشاره به آیه شریفه «وَ مَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ» افزود: این اقدام تروریستی که با اصابت چندین موشک به خودروی حامل خبرنگاران در منطقه جزین صورت گرفت، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشورهای حقوق بشر است. رژیم صهیونیستی که در ماههای اخیر بیش از ۲۷۰ خبرنگار را در غزه و لبنان به خاک و خون کشیده، این بار نیز بدون هیچ مدرک و سندی، به بهانهسازیهای واهی برای توجیه جنایت خود پرداخته است.
شهادت خبرنگاران مجاهد صدای رسانههای مقاومت را خاموش نخواهد کرد
رنجبری با تأکید بر اینکه شهادت این خبرنگاران مجاهد نه تنها صدای رسانههای مقاومت را خاموش نخواهد کرد، تصریح کرد: این خبرنگاران با خون خود بار دیگر بر حقیقتگویی و پوشش جنایات صهیونیستها صحه گذاشتند و بیتردید این جنایات، اراده اصحاب رسانه را برای روایت مظلومیت مردم فلسطین و لبنان راسختر خواهد ساخت.
مسئول بسیج رسانه استان هرمزگان در ادامه به اقدام خصمانه در شهر میناب اشاره کرد و گفت: در امتداد همین رویکرد، اقدام خصمانه در هدف قرار دادن محدودهای در شهر میناب همزمان با حضور خبرنگاران خارجی نیز، هرچند بهصورت مستقیم منجر به آسیب به خبرنگاران نشده است، اما مصداقی روشن از ایجاد ناامنی، ارعاب و تهدید علیه فعالیت حرفهای اصحاب رسانه بهشمار میرود؛ اقدامی که در چارچوب فشار بر جریان اطلاعرسانی و محدودسازی دسترسی به واقعیتها قابل تحلیل است.
رنجبری از مجامع بینالمللی و سازمان ملل متحد خواستار محکومیت قاطع این جنایت و جلوگیری از تکرار کشتار خبرنگاران در مناطق جنگی شد و خاطرنشان کرد: بیتردید این جنایات، بر تیرگی رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان افزوده و موجبات نابودی هرچه سریعتر این غده سرطانی را فراهم خواهد آورد.
پیشکسوت رسانه استان هرمزگان تأکید کرد: حمله به خبرنگاران نقض آشکار رسالت اطلاعرسانی
فعال رسانهای هرمزگان، ضمن محکومیت حمله به خبرنگاران در میناب و شهادت خبرنگاران در جنوب لبنان، تاکید کرد: این گونه حملات به فعالان رسانهای، نقض آشکار رسالت خطیر آگاهسازی جامعه است و نباید اجازه داد این حملات ادامه یابد.
زیبا حسینزاده، پیشکسوت رسانه استان هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز تأسف و انزجار از حمله به خبرنگاران خارجی در شهرستان میناب و همچنین شهادت خبرنگاران در جنوب لبنان، این اقدامات را حرکتی غیرانسانی و خلاف رسالت خطیر اطلاعرسانی دانست و خواستار برخورد قاطع با عاملان این حوادث شد.
وی با اشاره به اتفاق ناگوار حمله به خبرنگاران خارجی در میناب اظهار داشت: خوشبختانه این حمله هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت، اما اصل وقوع چنین حادثهای بسیار نگرانکننده است. نباید به هیچ عنوان به قشری که رسالت خطیر آگاهسازی و اطلاعرسانی جامعه بر عهده آنهاست، حمله شود.
پیشکسوت رسانه استان هرمزگان افزود: خبرنگاران، چشم و چراغ جامعه هستند و وظیفه آنها روشنگری و انتقال اخبار و اطلاعات به مردم است. هرگونه تعرض به آنان، به معنای حمله به جریان آزاد اطلاعات و در نهایت، تیشه زدن به ریشه آگاهی جامعه است.
حسینزاده با تأکید بر اهمیت نقش خبرنگاران در عصر حاضر، گفت: در دنیای امروز که اطلاعات به سرعت منتشر میشود، خبرنگاران نقش حیاتی در راستیآزمایی اخبار، مقابله با شایعات و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست ایفا میکنند. حمله به آنان، علاوه بر نقض حقوق اولیه انسانی، به طور مستقیم به منافع جامعه آسیب میرساند.
وی همچنین به شهادت تعدادی از خبرنگاران در جنوب لبنان اشاره کرد و این واقعه را رویدادی دردناک و محکوم دانست و بیان کرد: شهادت خبرنگاران در مناطق جنگی، نشاندهنده خطراتی است که این قشر شجاع برای اطلاعرسانی و ثبت وقایع، با آن روبرو هستند. این عزیزان با از جانگذشتگی، در تلاشند تا حقایق را به گوش جهانیان برسانند و نباید مورد هدف قرار گیرند.
بانوی فعال در حوزه رسانه با ابراز نگرانی از تکرار چنین حوادثی، خواستار توجه جدی مسئولان به امنیت خبرنگاران شد و گفت: امنیت خبرنگاران، یک اولویت اساسی است که باید توسط تمام دستگاههای ذیربط تضمین شود. مدیران و مسئولان باید با جدیت پیگیر این حوادث باشند و با عاملان آنها برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد تا دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقات تلخی نباشیم.
وی تصریح کرد: حمله به خبرنگاران، حتی اگر تلفات جانی نداشته باشد، پیامدهای روانی و اجتماعی ناگواری به دنبال دارد. این اقدامات میتواند باعث ایجاد ترس و واهمه در میان خبرنگاران شده و آنان را از انجام وظیفه خطیرشان منصرف کند. این امر به نفع هیچکس، جز دشمنان حقیقت و آگاهی نیست.
حسینزاده، بر لزوم وحدت و همبستگی جامعه رسانهای و همچنین حمایتهای لازم از سوی نهادهای دولتی و مردمی تأکید کرد و افزود: جامعه رسانهای باید در برابر اینگونه حملات، موضعی متحد اتخاذ کند و فعالان این عرصه باید بدانند که تنها نیستند. حمایت از خبرنگاران، حمایت از حقیقت و آگاهی است و این وظیفهای همگانی است.
این پیشکسوت رسانه ابراز امیدواری کرد: با تلاشهای صورت گرفته، شاهد فضایی امن و باثبات برای فعالیت خبرنگاران در سراسر کشور، به ویژه در استان هرمزگان، باشیم و رسالت اطلاعرسانی به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد.
