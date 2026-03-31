وزیر بهداشت لبنان: ۵۲ امدادگر در حملات اشغالگران به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «فراس الابیض»، وزیر بهداشت لبنان در گفت‌وگو با این شبکه از تشدید حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کادرهای درمانی خبر داد و اعلام کرد که شمار شهدای امدادگر تاکنون به ۵۲ نفر رسیده است.

وی ضمن تکذیب ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده نظامی از آمبولانس‌ها، تأکید کرد که نیروهای امدادی به خدمت‌رسانی در تمامی نقاط مرزی لبنان متعهد هستند و فعالیت آن‌ها بر اساس نقشه‌های تحمیلی اشغالگران متوقف نخواهد شد.

وزیر بهداشت لبنان با اشاره به محدودیت امکانات مادی، از تلاش برای تأمین تجهیزات پزشکی خبر داد و خاطرنشان کرد که تخریب پل‌ها و زیرساخت‌ها توسط دشمن، روند امدادرسانی را با دشواری جدی روبه رو کرده است.

وی همچنین از تأمین خدمات دیالیز برای تمامی بیماران مناطق تحت تجاوز خبر داد و خواستار اعمال فشار بین‌المللی برای توقف حملات به مراکز و تیم‌های درمانی شد.

در همین حال، گزارش‌های میدانی از تشدید حملات هوایی رژیم صهیونیستی حکایت دارد.

شبکه الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های دشمن صهیونیستی مناطق «کفرا»، «وادی الحجیر»، «جبشیت»، «صریفا» و «دیر الزهرانی» در جنوب لبنان را بمباران کردند.

همچنین شهرک «الدلافه» در شهرستان حاصبیا و مناطق «قلیا» و «زلایا» در بقاع واقع در شرق لبنان نیز هدف حملات سنگین هوایی رژیم اسرائیل قرار گرفتند.