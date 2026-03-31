  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۲

هشدار بارش و وزش باد شدید در اغلب مناطق کشور

سازمان هواشناسی از بارش باران، برف در ارتفاعات، رعدوبرق و وزش باد شدید در بسیاری از مناطق کشور و مواج شدن دریاهای جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور به‌جز سیستان و بلوچستان بارش پیش‌بینی شده است. همچنین روز چهارشنبه در شرق، شمال‌شرق، سواحل شرقی دریای خزر و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور بارندگی رخ می‌دهد.

طبق این پیش‌بینی‌ها، روز پنجشنبه نیز در نوار شرقی، شمال‌شرق، شمال‌غرب و جنوب‌غرب کشور بارش باران، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف، همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق مستعد بارش تگرگ رخ خواهد داد.

برای روز جمعه بارش‌هایی در بخش‌هایی از غرب کشور و ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی پیش‌بینی شده و شنبه هفته آینده نیز نوار شمالی کشور و ارتفاعات کرمان شاهد بارندگی خواهند بود.

همچنین امروز و فردا (چهارشنبه) وزش باد شدید در مناطق مرکزی کشور می‌تواند باعث خیزش گردوخاک شود. در همین مدت شرق خلیج‌فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر نیز مواج پیش‌بینی شده است.

بر اساس هشدار هواشناسی، افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۶ نات و افزایش ارتفاع امواج دریا تا حدود ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل پیش‌بینی شده است.

این شرایط سه‌شنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر در خلیج فارس و همچنین سواحل هرمزگان در غرب دریای عمان حاکم خواهد بود. چهارشنبه و پنجشنبه نیز این وضعیت در سواحل خوزستان، بخش‌های شمالی بوشهر در خلیج فارس و سواحل سیستان و بلوچستان در شرق دریای عمان ادامه دارد. روز جمعه نیز مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

از جمله پیامدهای این وضعیت می‌توان به خطر غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد قایق‌های صیادی و شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، همچنین اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و فعالیت‌های فراساحلی و سکوهای نفتی اشاره کرد.

در همین راستا توصیه شده است از فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی در دریا خودداری شود، شناورهای سبک و نیمه‌سنگین از تردد در این مناطق اجتناب کنند و تمهیدات لازم برای فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و سکوهای نفتی در نظر گرفته شود. همچنین دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با خسارت‌های احتمالی در آماده‌باش باشند.

کد مطلب 6787736
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها