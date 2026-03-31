هشدار بارش و وزش باد شدید در اغلب مناطق کشور

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور به‌جز سیستان و بلوچستان بارش پیش‌بینی شده است. همچنین روز چهارشنبه در شرق، شمال‌شرق، سواحل شرقی دریای خزر و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور بارندگی رخ می‌دهد.

طبق این پیش‌بینی‌ها، روز پنجشنبه نیز در نوار شرقی، شمال‌شرق، شمال‌غرب و جنوب‌غرب کشور بارش باران، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف، همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق مستعد بارش تگرگ رخ خواهد داد.

برای روز جمعه بارش‌هایی در بخش‌هایی از غرب کشور و ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی پیش‌بینی شده و شنبه هفته آینده نیز نوار شمالی کشور و ارتفاعات کرمان شاهد بارندگی خواهند بود.

همچنین امروز و فردا (چهارشنبه) وزش باد شدید در مناطق مرکزی کشور می‌تواند باعث خیزش گردوخاک شود. در همین مدت شرق خلیج‌فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر نیز مواج پیش‌بینی شده است.

بر اساس هشدار هواشناسی، افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۶ نات و افزایش ارتفاع امواج دریا تا حدود ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل پیش‌بینی شده است.

این شرایط سه‌شنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر در خلیج فارس و همچنین سواحل هرمزگان در غرب دریای عمان حاکم خواهد بود. چهارشنبه و پنجشنبه نیز این وضعیت در سواحل خوزستان، بخش‌های شمالی بوشهر در خلیج فارس و سواحل سیستان و بلوچستان در شرق دریای عمان ادامه دارد. روز جمعه نیز مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

از جمله پیامدهای این وضعیت می‌توان به خطر غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد قایق‌های صیادی و شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، همچنین اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و فعالیت‌های فراساحلی و سکوهای نفتی اشاره کرد.

در همین راستا توصیه شده است از فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی در دریا خودداری شود، شناورهای سبک و نیمه‌سنگین از تردد در این مناطق اجتناب کنند و تمهیدات لازم برای فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و سکوهای نفتی در نظر گرفته شود. همچنین دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با خسارت‌های احتمالی در آماده‌باش باشند.