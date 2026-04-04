باد و باران بهاری مهمان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: از عصر شنبه تا یکشنبه در مناطق غربی شهرستان زاهدان(شورگز)، یکشنبه در زاهدان و مناطق مرکزی و شرقی استان و دوشنبه در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک رخ خواهد داد که می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌ای به ویژه محور زاهدان-بم شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان افزود: ضمنا برای یکشنبه شرایط برای رگبار پراکنده بهاری گاهی رعد و برق در مناطق شمالی و ارتفاعات جنوبی استان نیز فراهم می باشد.

وی توصیه کرد: هم‌ استانی‌ها ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، در زمان غبارآلود بودن هوا از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز و در سفرهای برون‌شهری احتیاط لازم صورت گیرد. از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده نیز خودداری شده و تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اندیشیده شود.