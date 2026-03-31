 هشدار هواشناسی سیستان وبلوچستان؛ وزش باد شدید، رگبار بهاری و کاهش دما

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر سه شنبه به خبرنگاران، از ناپایداری جوی در روزهای آینده در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: از بعدازظهر سه شنبه تا چهارشنبه شب، در شهر زاهدان، مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که جهت باد از سمت جنوب غرب خواهد بود. همچنین از اواخر وقت چهارشنبه تا پنجشنبه شب، در شمال و نوار غربی استان، وزش باد نسبتاً شدید و سرد شمالی رخ خواهد داد.

حیدری با اشاره به بارش‌های بهاری اظهار کرد: روز سه‌شنبه در نواحی شمالی، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق، و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سطح استان، رگبار بهاری، گاهی همراه با رعدوبرق و تندباد شدید انتظار می‌رود. این شرایط می‌تواند منجر به سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان موقتی رودخانه‌های فصلی شود.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین درباره وضعیت دریایی هشدار داد و گفت: چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد شدید روی دریا رخ می‌دهد و دریا مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش محسوس دما، به ویژه در نیمه شمالی استان، دور از انتظار نیست. شهروندان و دستگاه‌های امدادی باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.