به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه «برآوردهای غلط رئیس‌جمهور آمریکا و سران جنایتکار رژیم صهیونیستی باعث گردیده است که ملت قهرمان و دشمن ستیز و نیروهای مسلح مقتدر و شجاع ایران را با شاخص‌های مادی و دنیایی خود بسنجند»، اظهار کرد: چنین محاسبات اشتباهی، حضور بی سابقه مردم بصیر و انقلابی در خیابان‌ها و اقتدار و ایستادگی معجزه گون نیروهای مسلح در میدان نبرد را برای دشمن، غیرقابل پیش‌بینی نموده است.

وی افزود: این خطای راهبردی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایران اسلامی، آنها را تحقیر و در مسیر نابودی قرار داده است؛ آنها با خیالات و توهم، فکر می‌کنند با جنگ تبلیغاتی و نمایش سلاح‌ها و تجهیزات به ظاهر پیشرفته نظامی و ترور کودکان، زنان، مردان، دانشمندان و فرماندهان شجاع نیروهای مسلح کشور، خواهند توانست ایران مقتدر و سربلندی را که در طول تاریخ در برابر دشمنان خود، سر فرود نیاورده‌ است، تسلیم نمایند و یا به خیال خام و باطل خود، بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنند که این آرزو را تا ابد به گور خواهند برد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: دشمنان شکست خورده آمریکایی- صهیونیستی ایران اسلامی باید بدانند ملت آگاه و مقاوم و فرزندان سرافراز آنها در نیروهای مسلح ثابت کرده‌اند، پای هر متجاوزی به کشورشان را قطع و آنها را به خاک سیاه و مذلت خواهند نشاند.