۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۰

دشمنان آرزوی تسلط بر تنگه هرمز را به گور می‌برند

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: دشمنان به خیال خام و باطل خود فکر می‌کنند که خواهند توانست بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنند، اما این آرزو را تا ابد به گور خواهند برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه «برآوردهای غلط رئیس‌جمهور آمریکا و سران جنایتکار رژیم صهیونیستی باعث گردیده است که ملت قهرمان و دشمن ستیز و نیروهای مسلح مقتدر و شجاع ایران را با شاخص‌های مادی و دنیایی خود بسنجند»، اظهار کرد: چنین محاسبات اشتباهی، حضور بی سابقه مردم بصیر و انقلابی در خیابان‌ها و اقتدار و ایستادگی معجزه گون نیروهای مسلح در میدان نبرد را برای دشمن، غیرقابل پیش‌بینی نموده است.

وی افزود: این خطای راهبردی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایران اسلامی، آنها را تحقیر و در مسیر نابودی قرار داده است؛ آنها با خیالات و توهم، فکر می‌کنند با جنگ تبلیغاتی و نمایش سلاح‌ها و تجهیزات به ظاهر پیشرفته نظامی و ترور کودکان، زنان، مردان، دانشمندان و فرماندهان شجاع نیروهای مسلح کشور، خواهند توانست ایران مقتدر و سربلندی را که در طول تاریخ در برابر دشمنان خود، سر فرود نیاورده‌ است، تسلیم نمایند و یا به خیال خام و باطل خود، بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنند که این آرزو را تا ابد به گور خواهند برد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: دشمنان شکست خورده آمریکایی- صهیونیستی ایران اسلامی باید بدانند ملت آگاه و مقاوم و فرزندان سرافراز آنها در نیروهای مسلح ثابت کرده‌اند، پای هر متجاوزی به کشورشان را قطع و آنها را به خاک سیاه و مذلت خواهند نشاند.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      میدونم استعمارگر یعنی چی. میدونم جنایتکار یعنی چی. ولی باز هم درک نمیکنم آمریکا چرا باید از اون سر دنیا بیاد در منطقه ما. و اصلا چطور ممکنه به ذهنش خطور کنه که میتونه آرزوی اینو داشته باشه که در این منطقه نقشی بر عهده بگیره؟ اصلا نمیفهمم. تنها نقشی که عملا داره نقش جنایتکاره
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      زمان اخراج نیرو‌های امریکا از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      قیمت بنزین در آمریکا برای اولین بار در بیش از سه سال گذشته به بالاترین رقم رسید میانگین قیمت بنزین در آمریکا برای اولین بار در بیش از سه سال گذشته از ۴ دلار در هر گالن عبور کرده است.
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      فقط داشتن سلاح هسته‌ای می تونه تهدیدهای آمریکارو دفع و بی ارزش کنه بهترین زمان برای ساخت سلاح هسته ای همین موقع تو این کارزاره
    • IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.

