۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

استاد دانشگاه شیکاگو: جنگ با ایران، آن را به یک قدرت نفتی تبدیل کرد

استاد دانشگاه شیکاگو در گفتگویی تحلیل کرد که ایران پس از شروع جنگ، با در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، به یک قدرت نفتی در منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی بی اس، رابرت پیپ، اندیشمند برجسته علوم سیاسی و استاد دانشگاه شیکاگو در گفتگویی تحلیل کرد که ایران در شرایط کنونی کنترل قیمت نفت را در دست دارد.

این کارشناس آمریکایی در این خصوص گفت: ممکن اشت شما در تله درگیری چند ماهه با ایران گرفتار شوید. این دیگر، مشمول تلافی کردن نمی شود؛ موضوع اصلی تنگه هرمز است که مسئله را برجسته کرده است. در ۵۰ سال اخیر، هدف شماره اول آمریکا در خاورمیانه (غرب آسیا) این بود که از هژمون نفتی در این منطقه جلوگیری کند؛ یعنی نگذارد یک کشور نفت را در خاورمیانه (غرب آسیا) به کنترل خود در آورد. موضوع اصلی خلیج فارس و تنگه هرمز است؛ اما اکنون تهران هژمون نفتی در این منطقه است. ۲۰ درصد نفت این منطقه از ۱۶ درصد نفتی که آمریکا تولید می کند بیشتر است.

رابرت پیپ، تصریح کرد: ایرانی ها اکنون بیش از هر کشور دیگری قیمت نفت را در دست دارند. تهران نه تنها از این ابزار برای مقاصد ژئوپلوتیک خود استفاده می کند، بلکه حتی از این وضعیت پول هم به دست می آورد. و اگر این وضعیت ادامه یابد، این هژمون به همراه توانمندی هسته ای ایران، توازن قدرت را (به نفع تهران) تغییر خواهد داد.

    IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      هیچ کشتی بدون هماهنگی با ایران از تنگه هرمز عبور نکرده است که عبور هرگونه کشتی از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با تهران است. هیچ شناوری بدون توافق با ایران و بازرسی دقیق اسناد و مدارک آن، از تنگه هرمز عبور نکرده است. تاکنون هیچ کشتی حامل محموله برای کشورهای متخاصم از تنگه هرمز عبور نکرده است و در آینده نیز اجازه چنین ترددی داده نخواهد شد.

